Vinculan a proceso a acusado de abuso sexual contra adolescente

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AXTLA. Un hombre acusado de realizar tocamientos de índole sexual a una adolescente fue vinculado a proceso y permanecerá en prisión preventiva.

La Fiscalía General del Estado informó que Santiago "N" enfrenta un proceso por su probable responsabilidad en los delitos de abuso sexual calificado y acoso sexual agravado.

La resolución fue emitida por un juez de Control durante la audiencia inicial, después de que agentes del Ministerio Público de la Delegación Sexta presentaron los datos de prueba integrados en la carpeta de investigación.

El imputado había sido detenido mediante una orden de aprehensión cumplimentada por elementos de la Policía de Investigación.

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De acuerdo con la Fiscalía, los hechos ocurrieron presuntamente durante mayo y junio de este año en el ejido Jalpilla, donde el acusado habría propuesto a la adolescente mantener relaciones sexuales y realizado contacto físico de carácter sexual.

El juez impuso la prisión preventiva justificada como medida cautelar y estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.