logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Disfrutó de su Baby Shower

Fotogalería

Disfrutó de su Baby Shower

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Vinculan a proceso a acusado de abuso sexual contra adolescente

Los hechos habrían ocurrido durante mayo y junio en el ejido Jalpilla; el imputado permanecerá en prisión preventiva

Por Redacción

Agosto 14, 2026 10:01 p.m.
A
Vinculan a proceso a acusado de abuso sexual contra adolescente
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      AXTLA. Un hombre acusado de realizar tocamientos de índole sexual a una adolescente fue vinculado a proceso y permanecerá en prisión preventiva.

      La Fiscalía General del Estado informó que Santiago "N" enfrenta un proceso por su probable responsabilidad en los delitos de abuso sexual calificado y acoso sexual agravado.

      La resolución fue emitida por un juez de Control durante la audiencia inicial, después de que agentes del Ministerio Público de la Delegación Sexta presentaron los datos de prueba integrados en la carpeta de investigación.

      El imputado había sido detenido mediante una orden de aprehensión cumplimentada por elementos de la Policía de Investigación.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      De acuerdo con la Fiscalía, los hechos ocurrieron presuntamente durante mayo y junio de este año en el ejido Jalpilla, donde el acusado habría propuesto a la adolescente mantener relaciones sexuales y realizado contacto físico de carácter sexual.

      El juez impuso la prisión preventiva justificada como medida cautelar y estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

      LEA TAMBIÉN

      Cancela EU la visa a "Andy"

      "Es una canallada, tiene tinte político", dice el hijo de Andrés Manuel López Obrador

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Vinculan a proceso a acusado de abuso sexual contra adolescente
      Vinculan a proceso a acusado de abuso sexual contra adolescente

      Vinculan a proceso a acusado de abuso sexual contra adolescente

      SLP

      Redacción

      Los hechos habrían ocurrido durante mayo y junio en el ejido Jalpilla; el imputado permanecerá en prisión preventiva

      Falla otro camión recolector de basura
      Falla otro camión recolector de basura

      Falla otro camión recolector de basura

      SLP

      Redacción

      Pero el titular de Servicios Municipales presume unidad nueva

      Lluvias provocan falta de luz en varias colonias
      Lluvias provocan falta de luz en varias colonias

      Lluvias provocan falta de luz en varias colonias

      SLP

      Jesús Vázquez

      Personal de la CFE tarda en reparar los desperfectos, afectando sobre todo a comercios

      Urge renovar señalética vial
      Urge renovar señalética vial

      Urge renovar señalética vial

      SLP

      Jesús Vázquez