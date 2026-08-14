Sheinbaum destaca fortaleza del peso y récord de inversión extranjera

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que la economía mexicana mantiene indicadores favorables, al destacar la fortaleza del peso frente al dólar y el récord de inversión extranjera directa.

En este sentido, destacó las políticas de su gobierno en materia de vivienda. Durante un evento del programa Vivienda para el Bienestar en Reynosa, sostuvo que los argumentos usados durante décadas para cuestionar los aumentos al salario mínimo no se cumplieron.

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"Decían, si sube el salario mínimo, va a haber inflación; si sube el salario mínimo, no va a haber inversión; si sube el salario mínimo, se va a devaluar el peso", recordó.En contraste, sostuvo que el salario mínimo pasó de alrededor de 2 mil 800 pesos mensuales en 2018 a más de 9 mil 500 pesos, sin causar efectos que, dijo, habían advertido sus críticos."¿Y saben qué? No hay inflación, hay récord de inversión extranjera directa, y el peso está más fuerte que nunca. Es de las monedas más fuertes de todo el mundo", afirmó.Cabe decir que el peso mexicano avanzaba por cuarto día consecutivo frente al dólar estadounidense y rompía el nivel de las 17 unidades. Durante la mañana de este viernes, la moneda mexicana cotizaba en alrededor de 16.98 pesos por dólar en operaciones al mayoreo, y se mantuvo en 17.03 pesos.Ursura y ratería en créditos de viviendaLa mandataria federal arremetió contra el esquema de créditos hipotecarios que, dijo, provocó que empleados acabaran pagando varias veces el valor original de sus viviendas y, a pesar de esto, mantuvieran deudas millonarias.Recordó que, al llegar su administración, funcionarios le expusieron casos de familias que habían solicitado créditos hace dos décadas y que, luego de hacer pagos durante años, aún debían cantidades superiores a las originalmente prestadas.Agregó que las tres personas actualmente tienen sus créditos en cero, como parte de las reestructuras impulsadas por el gobierno."Se llama usura y ratería. ¿No hay otra manera? A costa del pueblo, a costa de los trabajadores", comentó,Sheinbaum sostuvo que dichas prácticas generaron además una fuerte presión emocional para las familias, porque trabajadores que buscaban jubilarse continuaban cargando con deudas que aumentaban pese a los pagos llevados a cabo durante años."Pues se acabaron las pesadillas y empezaron los sueños para la clase trabajadora", expresó.Defiende programa Vivienda para el BienestarLa titular del ejecutivo federal defendió así el programa Vivienda para el Bienestar, que contempla la construcción de 1.8 millones de viviendas, también de esquemas con el objeto de mejorar y ampliar casas y la reestructuración de créditos.Aseguró que, entre los programas de vivienda, créditos y acciones de mejora, su administración busca beneficiar a 12 millones de familias mexicanas durante los seis años de gobierno.También sostuvo que el cambio frente a administraciones anteriores radica en que actualmente se gobierna con prioridad en el bienestar de la población."Antes se gobernaba para algunos cuantos y ahora, orgullosamente, somos gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo de México", expresó.Finalmente, reiteró que su administración mantiene como principios el "no mentir, no robar y no traicionar al pueblo", esto previo a su Segundo Informe de Gobierno que se llevará a cabo el 1 de septiembre.Antes del evento, la presidenta de México fue interceptada por un colectivo de personas desaparecidas en Tamaulipas quienes le entregaron un pliego petitorio para que sean atendidos por la Secretaría de Gobernación (Segob).