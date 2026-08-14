FGR y familiares cuestionan cambio de prisión a Murillo Karam
El recurso fue enviado al Primer Tribunal Colegiado para su análisis y posible resolución.
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Familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y la Fiscalía General de la República (FGR) impugnaron la disminución de restricciones que un juez federal autorizó al exprocurador general de la república, Jesús Murillo Karam, acusado de los crímenes de desaparición forzada de personas, tortura y contra la administración de la justicia en el caso Iguala.
En julio pasado, Edmundo Manuel Perusquia Cabañas, juez de control con residencia en el Reclusorio Norte, modificó la prisión preventiva justificada en uno de sus procesos penales que se le imputan, debido a los problemas de salud que le aquejan.
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En lugar de la prisión preventiva, Perusquia Cabañas le impuso las medidas cautelares de resguardo domiciliario, colocación de brazalete electrónico de localización, prohibición de acercarse a las víctimas y salir de la Ciudad de México.
Debido a esto, los familiares y la FGR interpusieron un recurso que fue turnado al Primer Tribunal Colegiado de Apelación, para su análisis y resolución.
Cabe recordar que el juzgador cambió la medida cautelar al exprocurador general de la república, al considerar que los retrasos en la tramitación de diferentes juicios de amparo que interpuso por parte de órganos del Poder Judicial de la Federación, no era atribuible a él.
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