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Capturan a líder criminal "El Glenda" en Iztapalapa, CDMX

Eduardo "El Glenda" fue detenido por la FGJ tras ser señalado como líder de grupo criminal en Iztapalapa

Por El Universal

Agosto 14, 2026 05:15 p.m.
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Capturan a líder criminal "El Glenda" en Iztapalapa, CDMX
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      Policías de investigación de la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ) capturaron a Eduardo "N", alias "El Glenda", identificado como el líder de un grupo criminal generador de violencia en el oriente de la capital, principalmente en la alcaldía Iztapalapa.


      De acuerdo con la FGJ, "El Glenda" estaría implicado en diversos homicidios, delitos de alto impacto, la coordinación de los integrantes del grupo delictivo, así como de las actividades delictivas al oriente de la Ciudad de México.

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      La captura se realizó en cumplimiento de una orden de aprehensión relacionada con un homicidio registrado el 4 de junio de 2024 en la colonia Rubén Jaramillo, en la alcaldía Iztapalapa.
      En aquella ocasión, "El Glenda" habría atacado a la víctima a tiros en la vía pública, causándole la muerte, para posteriormente escapar en una moto que era manejada por otro sujeto.
      Tras recabar los datos de prueba necesarios, un agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo una orden de aprehensión en contra de Eduardo.
      El detenido fue ubicado en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México, donde fue detenido para luego ser trasladado a la Ciudad de México para ponerlo a disposición de la autoridad judicial que lo requiere, quien determinará su situación jurídica.

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