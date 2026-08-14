Agradecen colecta para víctima de explosión en Cuernavaca

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Familiares de Viviana Aguilar, víctima de la explosión de una nube de gas LP en Cuernavaca, agradecieron la colecta creada por la plataforma de recaudación de fondos "GoFundMe" para apoyar el funeral de la joven madre.

Vecinos de la calle Francisco Villa de la colonia Granjas contaron que Viviana registró quemaduras en la mayor parte del cuerpo porque prácticamente envolvió a su hija Isabella para protegerla de la onda expansiva. Isabella fue dada de alta el miércoles, un día antes de la muerte de su mamá.

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La campaña "Viviana e Isabella necesitan ayuda", abierta en GoFundMe por Michelle Quiroz, cuñada de Viviana, tiene una meta de un millón de pesos y hasta ahora lleva más de 203 mil pesos mediante 166 donaciones, alrededor de 21% del objetivo.Durante los últimos días, familiares y personas cercanas también han recurrido a las redes sociales para difundir la historia y ampliar el alcance de la colecta. Su familia informó que lo recaudado será destinado ahora a la atención de la niña y a cubrir los gastos funerarios."Con mucho dolor les compartimos que Vivi ya no está con nosotros, pero la lucha continúa por su pequeña Isabella, quien también resultó herida en el accidente y continúa en recuperación", informó su cuñada Michelle.Viviana falleció ayer, a los 31 años, una semana después de resultar herida en la explosión registrada en la colonia Las Granjas. Durante la emergencia, cubrió con su cuerpo a Isabella, de seis años, para protegerla.La joven presentó graves quemaduras y fue trasladada desde Morelos al Hospital de Traumatología de Magdalena de las Salinas, en la Ciudad de México. Días después, una complicación en una de sus piernas requirió llevarla al Centro Médico Nacional La Raza.En el mensaje con el que sus seres queridos se despidieron de ella, recordaron aquel momento junto a su pequeña."Nos quedamos con el recuerdo de una mujer que, en medio de una tragedia, no dudó en poner su propia vida para proteger a su pequeña Isabella. La cubrió con su cuerpo y la protegió hasta el último momento. Ese acto de amor será siempre parte de su historia y de la vida de Isabella", publicó Michelle en sus redes sociales.Isabella permaneció hospitalizada en el IMSS de Plan de Ayala, en Cuernavaca. Presentó quemaduras en aproximadamente 4% de su cuerpo y enfrentará secuelas severas en uno de sus brazos debido al nivel de afectación en esa zona.Un día antes del fallecimiento de su mamá, sus familiares compartieron una actualización positiva: la niña fue dada de alta y ya se encontraba en casa. "Isabella ya está en casa, estable y lista para su proceso de recuperación", informaron.La familia también agradeció a quienes han acompañado el caso con donaciones, mensajes y compartiendo la campaña."Gracias por estar con nosotros, por creer en Vivi, por acompañarla en su lucha y por seguir ayudándonos ahora que nos toca cuidar de Isabella", expresaron.