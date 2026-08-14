Taxi choca contra camioneta en Altavista
El percance ocurrió cerca de la avenida Ejército Mexicano; ninguno de los ocupantes resultó lesionado
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CIUDAD VALLES. Un choque por alcance entre un taxi y una camioneta dejó solamente daños materiales la tarde de este viernes en la colonia Altavista.
El conductor de un Nissan Tsuru verde, habilitado como taxi con número económico 323 del sitio ISSSTE-Altavista, circulaba por la calle Frontera con dirección hacia la colonia Porvenir.
Delante del vehículo de alquiler transitaba una camioneta Dodge Ram blanca, cuyo conductor se detuvo antes de llegar al cruce con la avenida Ejército Mexicano. En ese momento, el taxi se impactó contra la parte posterior de la unidad.
Los ocupantes de ambos vehículos resultaron ilesos, por lo que no fue necesaria la intervención de los cuerpos de emergencia.
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Oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento del accidente; sin embargo, los conductores involucrados llegaron a un acuerdo respecto a los daños materiales.
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