Anulación de elecciones sería hasta el 2030

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Ciudad de México.- Aunque diputados aprobaron la reforma constitucional para establecer como causal de nulidad de una elección la injerencia extranjera, las leyes secundarias que la regulan aplicarán hasta 2030.

Lo anterior, luego de que el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, pidió retirar el dictamen de la reforma a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que reglamenta la reforma constitucional que incluye la intervención extranjera como causal de nulidad de una elección.

Por lo que, al no haber tiempo suficiente para aprobarla en otro periodo extraordinario, no cumple con la disposición que dicta que para que una reforma electoral se aplique a un proceso, deberá avalarse tres meses antes del inicio. Y no se aplicará la nueva causal en la elección concurrente de 2027, sino hasta 2030, explicó Ricardo Monreal.

"Si no se aprueba hoy [ayer], tendríamos sólo seis días para que se apruebe la reforma constitucional, se declare la constitucionalidad el lunes, y no nos daría tiempo para aprobar la ley secundaria; entonces, puede ser en septiembre, puede ser en un periodo extraordinario, pero ya no aplicaría a la elección de 2027, porque estaría dentro del plazo que prohíbe legislar en materia electoral federal tres meses antes de que inicie el proceso.

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"La reforma constitucional está aprobada, pero la nulidad de una elección tiene que ser regulada en la ley reglamentaria, y en tanto no se apruebe la ley reglamentaria no puede aplicarse la nulidad de una elección, aunque haya base constitucional. Yo digo que se pospone la discusión y la aprobación de la ley secundaria", explicó Monreal.

Crean comisión del INE

Luego de más de 30 horas de sesión, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, propuesta por el Ejecutivo, para crear la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas en el Instituto Nacional Electoral (INE), por 271 votos a favor y 92 en contra.

La reforma llegó este jueves a la Cámara de Senadores para la continuidad del trámite legislativo.

Sin embargo, no será obligatorio y quedará a decisión de los partidos políticos si piden investigar si sus candidatos tienen vínculos con el crimen organizado.

Además, podrán enviar información parcial.