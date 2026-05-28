Monreal pide posponer anulación de elecciones por injerencia extranjera

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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 28 (EL UNIVERSAL).- El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, pidió retirar el dictamen de la reforma a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que reglamenta la reforma constitucional que incluye la intervención extranjera como causal de nulidad de una elección, aprobada hoy.

Reforma electoral y plazos para su aplicación

Por lo que, al no haber tiempo suficiente para aprobarla en otro periodo extraordinario, no cumple con la disposición que dicta que para que una reforma electoral se aplique a un proceso, deberá avalarse tres meses antes del inicio. Y no se aplicará la nueva causal en la elección concurrente de 2027, sino hasta 2030, explicó Monreal Ávila.

"Si no se aprueba hoy, tendríamos sólo seis días para que se apruebe la reforma constitucional, se declare la constitucionalidad el lunes, y no nos daría tiempo para aprobar la ley secundaria; entonces, puede ser en septiembre, puede ser en un periodo extraordinario, pero ya no aplicaría a la elección del 2027, porque estaría dentro del plazo que prohíbe legislar en materia electoral federal tres meses antes de que inicie el proceso.

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La reforma secundaria puede aprobarse en cualquier periodo extraordinario o en las primeras sesiones de septiembre, pero el efecto jurídico es que no se aplicará para el proceso electoral 2027, sino se aplicaría hasta la elección presidencial del 2030", expresó.

Detalles sobre la reforma constitucional y ley reglamentaria

Dijo que la reforma constitucional que se aprobó queda vigente y sólo falta la ley reglamentaria, donde se establecerá qué se entiende por injerencia, por intervención, por pruebas fehacientes y plenas, y por acreditación de conductas del extranjero.

"La reforma constitucional está aprobada, pero la nulidad de una elección tiene que ser regulada en la ley reglamentaria, y en tanto no se apruebe la ley reglamentaria no puede aplicarse, la nulidad de una elección, aunque haya base constitucional, yo digo que se pospone la discusión y la aprobación de la ley secundaria", explicó Monreal.