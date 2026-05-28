INE tendrá comisión para verificar nexos de candidatos con crimen organizado

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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 28 (EL UNIVERSAL).- El pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y particular, reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, propuesta por el Ejecutivo, para crear la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas en el Instituto Nacional Electoral (INE), con 271 votos a favor y 92 en contra.

Pero no será obligatorio y quedará a decisión de los partidos políticos si piden investigar si sus candidatos tienen vínculos con el crimen organizado. Además, podrán enviar información parcial.

El INE recibirá los nombres de los aspirantes y solicitará al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) "que determinen la existencia o no de un riesgo razonable sobre posibles actividades delictivas".

Comisión INE deberá iniciar funciones antes del proceso electoral 2027

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Dicha Comisión deberá instalarse y comenzar funciones antes del inicio del proceso electoral para el año 2027. También se avaló una reserva presentada por el diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo (Morena), para que la comisión se integre por tres consejeros electorales, que durarán tres años en su encargo.

Los diputados del PAN, PRI y MC acusaron que el régimen y Movimiento de Regeneración Nacional buscan afectar las candidaturas de la oposición, y beneficiar las propias; y señalaron que la comisión sólo entorpecerá el trabajo del INE.

Reacciones y críticas de la oposición sobre la comisión

La diputada Lorena Piñón (PRI) aseguró que no habrá transparencia en el proceso de evaluación de candidatos, que realicen las autoridades encargadas de investigarlos.

"No nos oponemos a que ese mecanismo lo opere el mismo gobierno, con ese mecanismo y a pesar de todo, hubiera autorizado a las candidaturas de Rocha Moya e Inzunza. Me opongo que aspirantes ciudadanos sean evaluados por instancias que no tiene la independencia garantizada de poder político, sin conocer el contenido de la evaluación, sin posibilidad real de impugnación y dándole luz verde a sus narcopolíticos consentidos, y sí esta comisión permite la candidatura de Andy (López Beltrán), quedará clara su falsedad", dijo.

En su intervención, el diputado Gildardo Pérez Gabino (MC) aseguró que no es necesario crear una comisión para evitar que perfiles ligados al crimen organizado se infiltren en las elecciones.

"Para eso existe la Fiscalía General de la República, para eso existen las fiscalías estatales, para eso existen la unidad de inteligencia financiera, para eso existen las fiscalías contra el lavado de dinero, para eso existen las instituciones de seguridad e instituciones de inteligencia del Estado mexicano.

"Con la creación de esta comisión que están reconociendo hoy que el Estado fue rebasado, que el crimen organizado ya no sólo controla territorios, sino también controla candidaturas, campañas y elecciones", afirmó.

El diputado Ernesto Sánchez Rodríguez (PAN) refirió que el verdadero riesgo para la democracia es "la intervención del crimen organizado en las elecciones de todos los estados".

Cuestionó cuándo el Congreso de la Unión legislará "para que el crimen organizado no esté en las elecciones", como ocurrió en procesos electorales pasados, en Chilpancingo, Guerrero, o Tequila, Jalisco.

"Morena se niega a cualquier reforma donde nosotros queremos decir que se castigue al crimen organizado, y que no participe en las elecciones porque afectamos totalmente sus intereses", expresó.