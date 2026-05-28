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Gallardo anuncia federalización de nómina de maestros de Telesecundaria

Aún no se detallan fechas ni alcances administrativos del nuevo esquema de pago para docentes.

Por Pulso Online

Mayo 28, 2026 10:20 p.m.
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Gallardo anuncia federalización de nómina de maestros de Telesecundaria
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      El gobernador de San Luis Potosí informó este jueves, a través de sus redes sociales oficiales, que la nómina de maestras y maestros del sistema de Telesecundaria será pagada directamente por la Secretaría de Educación Pública (SEP) mediante el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE).

      Gobierno estatal y SEP acuerdan federalización de nómina para Telesecundaria

      De acuerdo con la publicación, la medida implica la federalización económica del personal docente de Telesecundaria en la entidad, una demanda que el magisterio potosino había señalado durante años.

      En el mensaje difundido por el mandatario estatal también se atribuye el acuerdo a gestiones realizadas por el Gobierno del Estado y al respaldo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, además de mencionar coordinación con la Sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

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      Detalles confirmados sobre el nuevo esquema de pago

      Con este cambio, el pago de salarios del personal de Telesecundaria pasará a realizarse directamente desde la Federación a través de la SEP y el FONE.

      Hasta el momento, autoridades educativas no han detallado públicamente los alcances administrativos o presupuestales de la medida, ni la fecha exacta en que comenzará a operar el nuevo esquema de pago.

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