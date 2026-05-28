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Diputados cierran periodo extraordinario tras 32 horas de sesión

La sesión más larga de la legislatura aprobó reformas constitucionales para elecciones y justicia.

Por El Universal

Mayo 28, 2026 09:35 p.m.
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Diputados cierran periodo extraordinario tras 32 horas de sesión
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      CIUDAD DE MÉXICO, mayo 28 (EL UNIVERSAL).- La Cámara de Diputados clausuró el periodo extraordinario que inició el pasado martes 26 de mayo; para aprobar dos reformas constitucionales: una para aplazar la segunda elección judicial al 2028, y otra para incluir la injerencia extranjera en las elecciones, como causal para anularlas.

      Reformas constitucionales aprobadas en periodo extraordinario

      Y una reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, propuesta por el Ejecutivo, para crear la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas en el Instituto Nacional Electoral (INE).

      La presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, cerró el periodo, después de más de 32 horas de sesión, para discutir tres dictámenes, con 348 intervenciones en tribuna.

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      Detalles de la sesión y declaraciones de la presidenta

      "El día de hoy hemos tenido la sesión más larga de toda esta legislatura, con más de 32 horas consecutivas de trabajo. Me permito informarles que, a lo largo de la historia de esta Cámara de Diputados, en 2014 se tuvo una sesión de 74 horas, en 2021, una de 42 horas diferidas; en este momento, tenemos 32 horas consecutivas de trabajo", detalló López Rabadán.

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