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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 28 (EL UNIVERSAL).- Por primera vez el sector privado es parte del equipo negociador mexicano, al participar en la primera ronda de negociaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), encuentro en el que se abordan los temas de reglas de origen y seguridad económica.

México integra al sector privado en negociación del T-MEC

Desde el pasado miércoles que se instalaron los trabajos de la primera ronda, participa como representante del sector empresarial Altagracia Gómez Sierra, quien es la titular del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización (Caderr).

Gómez Sierra participa en la mesa de negociaciones junto con el subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez, y toda la delegación de funcionarios mexicanos.

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Reacciones y expectativas en la primera ronda del T-MEC

En esta primera ronda, a realizarse del 27 al 29 de mayo, se abordarán los temas de reglas de origen y seguridad económica. Así como acero, aluminio, dispositivos médicos, automotriz, avances en materia laboral, minerales críticos y suministro de insumos.

Sobre la recepción de bienvenida, del miércoles, para la delegación estadounidense con motivo de esta ronda, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora, dijo que "ayer (miércoles) en el diálogo con los integrantes de la delegación de Estados Unidos se manifestaron optimistas con respecto al tratado".

Añadió que el tratado si hay un acuerdo seguirá vigente por 16 años y si no hay acuerdo por otros 10 años con revisiones anuales.

Confió en que el primero de julio "habrá un anuncio de que vamos muy bien, pero que todavía hay temas que nos hacen falta y trabajamos en dos temas fundamentales reglas de origen y cadenas de suministro, como Norteamérica tenemos que tener más compras de la región" y menos de Asia.

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria del Transporte Marítimo (Cameintram), José Manuel Urreta Ortega, dijo que esta ronda representa una "oportunidad para fortalecer la posición de México dentro de las cadenas logísticas globales".

Agregó que "somos, hoy por hoy, el principal socio comercial de Estados Unidos y ante la nueva configuración productiva y comercial internacional tenemos la exigencia de aprovechar las ventajas de la región y consolidar relaciones comerciales más sólidas".