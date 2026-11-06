Aplican recorte a presupuesto del INE
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Ciudad de México.- Con el respaldo del partido Movimiento Ciudadano (MC) por la reasignación interna de 3 mil 500 millones de pesos de la Conagua para enfrentar el problema del agua en Guadalajara, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública aprobó en lo general el proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 por un monto total de 10.6 billones de pesos.
Incluye un recorte de 5 mil millones de pesos al gasto del INE, ajuste que se reorientará a educación, medio ambiente, búsqueda de personas y seguridad de la aviación civil. Diputados de Morena, PT, Verde y MC avalaron el dictamen con 33 votos, 12 en contra del PAN y el PRI y cero abstenciones.
Durante los posicionamientos, la morenista Leticia Farfán aseguró que el recorte al presupuesto INE por 5 mil millones de pesos, no pone en riesgo sus funciones ni el proceso electoral concurrente en 2026-2027.
El panista Paulo González López afirmó que se necesitan 25 mil millones de pesos para resolver el verdadero problema del agua en aquella entidad.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
De ahí que su compañera del blanquiazul, Noemi Luna calificó a los diputados de Movimiento Ciudadano de "migajeros" por aceptar votar a favor a cambio de un presupuesto que no garantizará la salud de los jaliscienses.
no te pierdas estas noticias
Morena exige cuentas a Córdova por contratos electorales
El Universal
El partido pide investigar quién autorizó y supervisó adjudicaciones por más de dos mil millones de pesos a proveedores de organismos locales.
Bienestar defiende uniformes de Servidores de la Nación
El Universal
Leticia Ramírez sostiene que no hay una resolución sobre el color de los chalecos
Procesan a dos por arsenal en Jalisco
El Universal
Héctor "N" y César "N" permanecerán en prisión preventiva tras su detención en Cihuatlán