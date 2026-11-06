Aplican recorte a presupuesto del INE

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Ciudad de México.- Con el respaldo del partido Movimiento Ciudadano (MC) por la reasignación interna de 3 mil 500 millones de pesos de la Conagua para enfrentar el problema del agua en Guadalajara, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública aprobó en lo general el proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 por un monto total de 10.6 billones de pesos.

Incluye un recorte de 5 mil millones de pesos al gasto del INE, ajuste que se reorientará a educación, medio ambiente, búsqueda de personas y seguridad de la aviación civil. Diputados de Morena, PT, Verde y MC avalaron el dictamen con 33 votos, 12 en contra del PAN y el PRI y cero abstenciones.

Durante los posicionamientos, la morenista Leticia Farfán aseguró que el recorte al presupuesto INE por 5 mil millones de pesos, no pone en riesgo sus funciones ni el proceso electoral concurrente en 2026-2027.

El panista Paulo González López afirmó que se necesitan 25 mil millones de pesos para resolver el verdadero problema del agua en aquella entidad.

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De ahí que su compañera del blanquiazul, Noemi Luna calificó a los diputados de Movimiento Ciudadano de "migajeros" por aceptar votar a favor a cambio de un presupuesto que no garantizará la salud de los jaliscienses.