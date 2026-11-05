El fútbol español despide a Jesús de Miguel

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El reciente fallecimiento de Jesús de Miguel, un jugador español, ha conmovido al mundo del fútbol. De Miguel murió el martes tras experimentar un paro cardíaco durante un partido de la segunda división, provocado por una colisión con el arquero del equipo contrario. Su funeral, celebrado el jueves en la localidad de Navahermosa, reunió a numerosos colegas y figuras destacadas del deporte.

Entre los asistentes al servicio se encontraban el seleccionador nacional de España, Luis de la Fuente, y el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, quienes expresaron sus condolencias a la familia y amigos de De Miguel. De la Fuente ofreció sus palabras de apoyo, afirmando que el fútbol se encuentra unido en momentos de dolor, y envió un fuerte abrazo a los allegados del jugador fallecido.

La ceremonia tuvo lugar en una iglesia de Navahermosa, donde la carroza fúnebre, adornada con flores, llegó lentamente. Un grupo de personas caminó detrás, algunas portando velas en memoria del deportista. Después de la misa, el féretro fue trasladado al cementerio local para su entierro.

La localidad de Navahermosa, de aproximadamente 3.000 habitantes, también rindió homenaje al jugador al declarar tres días de luto, durante los cuales se izaron las banderas a media asta en el ayuntamiento. Jesús de Miguel, nacido en Madrid, había desarrollado su carrera en clubes españoles de ligas inferiores antes de ser parte fundamental en el ascenso del Tenerife a la segunda división el año pasado.

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La familia de De Miguel emitió un comunicado agradeciendo las muestras de cariño y apoyo recibidas, al tiempo que solicitó respeto por su privacidad en este momento de duelo. "Necesitamos vivir este duelo en la tranquilidad que esta situación así requiere", destacaron en su mensaje, que también subrayó el profundo vacío que deja De Miguel y el gran recuerdo que permanecerá entre quienes compartieron su vida con él.