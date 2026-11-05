Choque térmico moviliza a Protección Civil en acerera

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Un choque térmico entre acero y agua durante un proceso industrial provocó la movilización de personal de Protección Civil Estatal a una empresa del ramo acerero, ubicada en Eje 114 número 440, en la Zona Industrial de San Luis Potosí, la noche de este jueves.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que acudió al establecimiento tras recibir un reporte de incendio. En el lugar, el encargado de Seguridad Industrial explicó que el incidente se produjo durante una de las etapas del proceso de producción.

Durante la inspección visual, los elementos observaron tres sacos con material fundido y afectaciones menores en una pared de lámina, que presentaba ahumamiento y desprendimiento parcial.

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Según la información proporcionada por la empresa a las autoridades, no hubo personas lesionadas ni fue necesario evacuar al personal.

La CEPC señaló que la situación no representó riesgo para las empresas cercanas ni para la población. En el reporte no se precisó el nombre de la acerera ni se detallaron las circunstancias que originaron el contacto entre el acero y el agua.