logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Miles marchan en Francia contra el costo de vida

Fotogalería

Miles marchan en Francia contra el costo de vida

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Choque térmico moviliza a Protección Civil en acerera

El incidente ocurrió en una empresa de Eje 114, en la Zona Industrial; reportaron daños menores y ningún trabajador lesionado.

Por Pulso Online

Noviembre 05, 2026 09:06 p.m.
A
Personal de Protección Civil Estatal inspeccionó el área afectada en una empresa acerera de la Zona Industrial.

Personal de Protección Civil Estatal inspeccionó el área afectada en una empresa acerera de la Zona Industrial.

¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Un choque térmico entre acero y agua durante un proceso industrial provocó la movilización de personal de Protección Civil Estatal a una empresa del ramo acerero, ubicada en Eje 114 número 440, en la Zona Industrial de San Luis Potosí, la noche de este jueves.

      La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que acudió al establecimiento tras recibir un reporte de incendio. En el lugar, el encargado de Seguridad Industrial explicó que el incidente se produjo durante una de las etapas del proceso de producción.

      Durante la inspección visual, los elementos observaron tres sacos con material fundido y afectaciones menores en una pared de lámina, que presentaba ahumamiento y desprendimiento parcial.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Según la información proporcionada por la empresa a las autoridades, no hubo personas lesionadas ni fue necesario evacuar al personal.

      La CEPC señaló que la situación no representó riesgo para las empresas cercanas ni para la población. En el reporte no se precisó el nombre de la acerera ni se detallaron las circunstancias que originaron el contacto entre el acero y el agua.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Choque térmico moviliza a Protección Civil en acerera
      Choque térmico moviliza a Protección Civil en acerera

      Choque térmico moviliza a Protección Civil en acerera

      SLP

      Pulso Online

      El incidente ocurrió en una empresa de Eje 114, en la Zona Industrial; reportaron daños menores y ningún trabajador lesionado.

      Galindo inaugura encuentro empresarial BNI Reconect
      Galindo inaugura encuentro empresarial BNI Reconect

      Galindo inaugura encuentro empresarial BNI Reconect

      SLP

      Pulso Online

      El alcalde llamó a concretar acuerdos comerciales y ofreció respaldo municipal a las empresas participantes.

      VIDEO | Gallardo atribuye a la "herencia maldita" protesta por agua en Pozos
      VIDEO | Gallardo atribuye a la "herencia maldita" protesta por agua en Pozos

      VIDEO | Gallardo atribuye a la "herencia maldita" protesta por agua en Pozos

      SLP

      Pulso Online

      En un video publicado en Facebook, el gobernador acusó a sus adversarios de convocar la manifestación

      Triunfo demócrata endurecería decisiones internacionales de Trump
      Triunfo demócrata endurecería decisiones internacionales de Trump

      Triunfo demócrata endurecería decisiones internacionales de Trump

      SLP

      Jorge Ortiz

      En el caso de San Luis Potosí, Javier Contreras advirtió sobre la necesidad de desarrollar alternativas económicas al clúster automotriz