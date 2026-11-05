Bienestar defiende uniformes de Servidores de la Nación

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La secretaria del Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, ha aclarado que actualmente no existe ninguna resolución emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en relación con el color de los chalecos que utilizan los Servidores de la Nación. Esta declaración se realizó durante su comparecencia ante comisiones del Senado, donde fue cuestionada por el senador del PRI, Ángel García Yánez, sobre su disposición para acatar una eventual resolución del tribunal que determinaría que los chalecos de color guinda constituyen una ventaja electoral para el partido Morena.

Ramírez Amaya afirmó que, hasta el momento, el asunto se encuentra en análisis y no ha sido resuelto por el TEPJF. En su intervención, destacó que los Servidores de la Nación son fácilmente identificables por su trato directo con la población durante las visitas a los hogares y las interacciones con los ciudadanos. "Nuestra mayor identificación es cómo nos comunicamos y la información que brindamos", subrayó la secretaria.

La funcionaria explicó además que los chalecos utilizados son de color beige y forman parte de la identidad gráfica del Gobierno de México, establecida en un manual desde 2018, con algunas modificaciones introducidas en 2024. Reiteró que están comprometidos a cumplir con dicha identidad gráfica y que cualquier resolución que emita el TEPJF será atendida conforme a los procedimientos establecidos.

La situación ha levantado cuestionamientos entre varios actores políticos. Por ejemplo, Higinio Martínez, también senador, se manifestó sobre la revisión del color guinda en el uniforme, señalando que le parece un asunto exagerado. Mientras tanto, el Tribunal Electoral ha ordenado al INE examinar los uniformes de los Servidores de la Nación, ya que existe la acusación de que los programas sociales están siendo asociados con el partido Morena.

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La atención a este tema se intensifica en un momento en que se desarrollan investigaciones sobre redes empresariales ligadas a contratos significativos con diversos organismos electorales. La aclaración de Ramírez Amaya pretende desestimar inquietudes sobre la legalidad y el uso de la vestimenta de los Servidores de la Nación, afirmando que están en la disposición de seguir las directrices que se establezcan de manera formal por las autoridades electorales.