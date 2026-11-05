Morena exige cuentas a Córdova por contratos electorales

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Morena ha emitido un pronunciamiento en el que exige a los exconsejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, y Jacobo Edmundo Molina que respondan por presuntas irregularidades de corrupción que se han registrado en la institución a lo largo de los últimos 27 años. En su declaración, el partido oficialista subraya que las elecciones de 2006 y 2012 estuvieron marcadas por acusaciones de fraude, poniendo de manifiesto la demanda de la población mexicana por procesos electorales libres y democráticos.

El partido, además, afirma que la respuesta del llamado "viejo régimen" fue la implementación del Pacto por México, así como una reforma que resultó en la creación de un órgano electoral que centralizó el poder en la designación de autoridades electorales locales. Según las denuncias planteadas por Morena, durante la gestión de Córdova al frente del INE, se registró un aumento en el duopolio que benefició a un grupo empresarial específico, el cual obtuvo contratos que exceden los dos mil millones de pesos en organismos públicos locales electorales (OPLEs).

Ante esta situación, el partido enfatizó la necesidad de investigar los actores involucrados en la autorización y supervisión de dichos contratos, así como a los beneficiarios de los mismos. Asimismo, se criticó a la denominada "Marea Rosa", acusando a sus dirigentes de apoyar a un nuevo proyecto político llamado Somos, al que se describió como un conglomerado de figuras del antiguo régimen y exintegrantes de la cúspide del INE, quienes se considera que han traicionado los principios de la izquierda.

El enfoque de Morena gira en torno al argumento de que aquellos políticos pretenden dar lecciones sobre honestidad y democracia, mientras persisten las dudas sobre los contratos millonarios y las posibles redes de corrupción que habrían operado durante años. Lorenzo Córdova, por su parte, participó en un seminario titulado "Proceso electoral 2026-2027: condiciones de equidad en la competencia" llevado a cabo por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, donde abordó la importancia de la transformación pública en México, extendiendo esta necesidad al INE.

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Córdova destacó que la autonomía de las instituciones debe servir para garantizar elecciones libres y no como una excusa para proteger prácticas corruptas. Hizo un llamado a limpiar la corrupción como un acto de defensa de la democracia, insistiendo en que las elecciones son llevadas a cabo por el pueblo, con la participación de millones de ciudadanos que se encargan de recibir y contabilizar los votos. Resaltó que la lucha del pueblo mexicano por el derecho a decidir no debe ser utilizada para sostener privilegios y negocios de un grupo reducido.

El discurso concluyó con un fuerte llamado a la investigación de las irregularidades, enfatizando que la autonomía no puede ser sinónimo de impunidad, y subrayando la necesidad de transparencia en las operaciones del INE.