Exhiben contratos electorales por 2 mil 740 mdp

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En el marco de la indagatoria sobre la red empresarial de los hermanos Hernández Casillas, Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, presentó un informe detallado en el que se desglosan los contratos otorgados por los Organismos Públicos Locales (OPLES) a estas empresas, cuyo valor total asciende a 1,957.8 millones de pesos desde 2015 hasta 2023, periodo en el que Lorenzo Córdova fue presidente del Instituto Nacional Electoral (INE).

La presentación tuvo lugar durante una conferencia de prensa liderada por la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional. Buenrostro explicó que seis compañías vinculadas a los hermanos Casillas han recibido contratos en un lapso que abarca 27 años, mencionando nombres como:

"Cajas Graf"

"Seriplast de México"

"Corporativo ZEG"

"Formas Finas y Materiales"

"Comercializadora JVLY"

"Formas Finas Fernando Fernández".

El comunicado oficial del gobierno federal, emitido tras la conferencia matutina, informa que Sheinbaum Pardo reveló que, según una investigación realizada por su Secretaría con fuentes abiertas, el grupo empresarial de los hermanos Hernández Casillas ha formado parte de una red de colusión en compras electorales que se ha consolidado desde hace 27 años, especialmente durante la gestión de Córdova al frente del INE.

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Los montos presentados por Buenrostro indican que los hermanos Casillas acumulaban contratos por un total de 2,740.4 millones de pesos entre 2015 y 2025; de estos, 1,957.8 millones corresponden al periodo bajo la dirección de Córdova.

Por otro lado, el informe revela una desglose por año de los contratos obtenidos por los hermanos Casillas, destacándose cifras importantes como los 908 millones de pesos en 2021, que representan el monto más elevado en dicho periodo.

La historia de los hermanos Casillas en el ámbito de la administración pública comienza en 1983, respaldados por Juan Carlos Padilla Aguilar, militante del partido SOMOS.