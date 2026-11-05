VIDEO | Culpa RGC a "herencia maldita" por protesta en Pozos

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El gobernador Ricardo Gallardo Cardona acusó a la llamada "herencia maldita" de organizar una manifestación por falta de agua durante su gira de este jueves en Villa de Pozos y calificó de "cínicos" a quienes, según sostuvo, promovieron el reclamo pese a tener bajo su responsabilidad el servicio.

En un video publicado en su cuenta de Facebook, el mandatario aseguró que la convocatoria había circulado desde el día anterior en grupos de chat y medios a los que llamó "fake", aunque en la grabación no mostró pruebas ni identificó a los responsables de esos espacios.

"Vengo saliendo de un evento de Villa de Pozos, donde mandó la herencia maldita a una manifestación, porque la mandaron ellos", expresó.

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Gallardo cuestionó que la protesta estuviera dirigida contra su administración: "Anunciando una manifestación de agua contra nosotros, cuando ellos son los que manejan el agua, imagínense el cinismo a lo que han llegado estas personas".

El reclamo ocurre mientras persisten problemas de suministro en Villa de Pozos. De acuerdo con información publicada este jueves, el pozo El Palmar acumulaba más de una semana fuera de funcionamiento, con afectaciones para familias de distintas colonias.

Pese a atribuir una motivación política a la manifestación, el gobernador afirmó que atendió a las personas que acudieron a exigir el servicio y sostuvo que incluso quienes, según su versión, fueron enviados terminaron convencidos de su postura.

"Hasta los que nos mandaron a manifestarse quedaron convencidos que ya hay que sacar a la maldita herencia, y la vamos a sacar ya muy pronto", declaró, sin precisar a quién se refería ni mediante qué vía.

Aunque en el video no mencionó por su nombre al alcalde capitalino, Enrique Galindo Ceballos, en declaraciones difundidas este mismo jueves Gallardo acusó directamente al Ayuntamiento de San Luis Potosí de promover protestas por desabasto, pese a su vinculación con la operación de Interapas.

Villa de Pozos mantiene un convenio con ese organismo para recibir el servicio. En octubre, la concejal presidenta Patricia Aradillas señaló que el municipio no tiene "voz ni voto" en su Junta de Gobierno y que analiza crear un organismo propio al concluir el contrato vigente, ante las dificultades de abastecimiento.

Las declaraciones se producen después de que Galindo se declaró "antigallardista" y planteó encabezar un movimiento ciudadano contra el grupo político que gobierna el estado. El alcalde también manifestó su rechazo a que la sucesión gubernamental recaiga en integrantes de una misma familia, en referencia a la posibilidad de que la senadora Ruth González Silva suceda a su esposo.

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Antes de abordar la protesta en su mensaje de Facebook, Gallardo informó sobre su gira por Villa de Pozos, donde inauguró la calle 101, en la colonia El Palmar. La intervención fue reportada con una inversión de 12.9 millones de pesos e incluyó la renovación de redes de agua potable y drenaje.