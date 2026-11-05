Pumas enfrenta a América en el Clásico Capitalino

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El equipo de Pumas se encuentra en una situación crítica de cara al Clásico Capitalino, programado para el próximo sábado en el estadio Olímpico Universitario. La necesidad de una victoria frente al América se torna esencial para sus aspiraciones de clasificar a la Liguilla. Adalberto Carrasquilla, volante del conjunto auriazul, ha manifestado que la presión recae más sobre su equipo que sobre el rival, y que tienen la intención de capitalizar la ventaja de jugar en casa para obtener un resultado favorable.

Carrasquilla destacó que, debido a la importancia del partido, el enfoque del equipo está centrado en conseguir la victoria. "Nuestra mentalidad y nuestro enfoque está en sacar el resultado como sea, estamos de local y sabemos que el sábado no tenemos margen de error", declaró el jugador, enfatizando que la desesperación por el triunfo es mayor en Pumas que en América.

En relación al América, que también se juega el superliderato en este encuentro, Carrasquilla mencionó la relevancia de la baja de Brian Rodríguez. Sin embargo, prefirió dirigirse hacia la estrategia que deben implementar en el encuentro. "El partido se lo va a llevar el que menos errores haga y el que aproveche las oportunidades", aseguró, indicando que el equipo está consciente de las implicaciones del partido y de la importancia de ejecutar un juego sólido.

El medio panameño también aprovechó la ocasión para dirigirse a la afición auriazul, a la que pidió su apoyo incondicional. "En este partido, necesitamos de la afición más que nunca. Quiero que sepan que sin ellos sería imposible ganar y que hay un grupo comprometido, que Pumas nunca se da por vencido", expresó Carrasquilla, en un esfuerzo por fortalecer la conexión entre el equipo y sus seguidores, al tiempo que alienta a mantener la esperanza de avanzar hacia la Fiesta Grande del torneo.

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Con este panorama, la expectativa crece en torno al enfrentamiento del sábado, donde Pumas no solo buscará tres puntos cruciales, sino también el respaldo de una hinchada que ha demostrado ser un pilar fundamental en los momentos decisivos. La presión está servida, y el Clásico se perfila como un duelo lleno de implicaciones para ambos equipos.