Procesan a dos por arsenal en Jalisco

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Dos individuos presuntamente vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fueron vinculados a proceso en Jalisco por delitos asociados con la posesión de armamento. La Fiscalía General de la República (FGR) informó que los detenidos, identificados como Héctor "N" y César "N", enfrentan cargos por posesión de cartuchos, cargadores y portación de un arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

El procedimiento se llevó a cabo en una audiencia inicial, donde un juez de control impuso prisión preventiva oficiosa a ambos procesados, quienes serán recluidos en el complejo penitenciario de Puente Grande. Según la FGR, la detención se produjo tras una persecución llevada a cabo por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional en las inmediaciones de la localidad de El Rebalse, en el municipio de Cihuatlán.

Durante este operativo, el personal ministerial confiscó:

Un vehículo

Una pistola

Cuatro fusiles de asalto

28 Cargadores

778 Cartuchos

Cuatro chalecos tácticos

Dos placas balísticas

Dos placas artesanales,

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las cuales forman parte del equipo utilizado por grupos delictivos.

Los detenidos fueron luego entregados a un agente del Ministerio Público de la Federación en Jalisco, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor). Esta última dependencia emprendió las investigaciones necesarias para llevar el caso ante la autoridad judicial correspondiente.

Es importante señalar que, según la normativa aplicable, "las personas mencionadas en este comunicado se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad mediante una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente". La situación de ambos individuos se enmarca dentro de un contexto de constante atención y operativos por parte de las fuerzas de seguridad para desarticular células del crimen organizado en la región.

El caso de Héctor "N" y César "N" es uno más de los múltiples esfuerzos por parte de las autoridades para combatir la actividad del CJNG, un grupo que ha mantenido un impacto significativo en la seguridad y la violencia en diversas áreas del país. Esto se evidencia en diversas operaciones recientes que han resultado en la detención de miembros clave del grupo delictivo y en el aseguramiento de materiales de guerra, lo que refleja el enfoque sostenido en desmantelar estructuras de delincuencia organizada.