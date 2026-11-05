Galindo inaugura encuentro empresarial BNI Reconect

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El alcalde Enrique Galindo Ceballos inauguró el Segundo Congreso BNI Reconect en San Luis Potosí, donde convocó a los empresarios participantes a establecer acuerdos comerciales y fortalecer la vinculación entre negocios de la región.

Durante la apertura, el presidente municipal ofreció la disposición del Ayuntamiento para colaborar con el sector productivo e impulsar la economía local. Afirmó que estos encuentros pueden abrir oportunidades de crecimiento y contribuir a la generación de empleos.

Galindo comparó la dinámica del congreso con las Ferias de la Proveeduría que organiza el Gobierno Municipal, al señalar que ambos espacios permiten establecer contactos comerciales e intercambiar experiencias entre empresas.

El alcalde agradeció a Carlos Medina Plascencia, presidente nacional de BNI, la elección de la capital potosina como sede. También dio la bienvenida a los asistentes provenientes de otras ciudades y los invitó a conocer los atractivos de San Luis Potosí.

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Por su parte, Medina Plascencia reconoció el respaldo municipal para realizar el encuentro, que el Ayuntamiento presentó como el evento de networking más grande del centro del país.