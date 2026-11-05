logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Miles marchan en Francia contra el costo de vida

Fotogalería

Miles marchan en Francia contra el costo de vida

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Galindo inaugura encuentro empresarial BNI Reconect

El alcalde llamó a concretar acuerdos comerciales y ofreció respaldo municipal a las empresas participantes.

Por Pulso Online

Noviembre 05, 2026 07:51 p.m.
A
Galindo inaugura encuentro empresarial BNI Reconect
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El alcalde Enrique Galindo Ceballos inauguró el Segundo Congreso BNI Reconect en San Luis Potosí, donde convocó a los empresarios participantes a establecer acuerdos comerciales y fortalecer la vinculación entre negocios de la región.

      Durante la apertura, el presidente municipal ofreció la disposición del Ayuntamiento para colaborar con el sector productivo e impulsar la economía local. Afirmó que estos encuentros pueden abrir oportunidades de crecimiento y contribuir a la generación de empleos.

      Galindo comparó la dinámica del congreso con las Ferias de la Proveeduría que organiza el Gobierno Municipal, al señalar que ambos espacios permiten establecer contactos comerciales e intercambiar experiencias entre empresas.

      El alcalde agradeció a Carlos Medina Plascencia, presidente nacional de BNI, la elección de la capital potosina como sede. También dio la bienvenida a los asistentes provenientes de otras ciudades y los invitó a conocer los atractivos de San Luis Potosí.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Por su parte, Medina Plascencia reconoció el respaldo municipal para realizar el encuentro, que el Ayuntamiento presentó como el evento de networking más grande del centro del país.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Galindo inaugura encuentro empresarial BNI Reconect
      Galindo inaugura encuentro empresarial BNI Reconect

      Galindo inaugura encuentro empresarial BNI Reconect

      SLP

      Pulso Online

      El alcalde llamó a concretar acuerdos comerciales y ofreció respaldo municipal a las empresas participantes.

      VIDEO | Gallardo atribuye a la "herencia maldita" protesta por agua en Pozos
      VIDEO | Gallardo atribuye a la "herencia maldita" protesta por agua en Pozos

      VIDEO | Gallardo atribuye a la "herencia maldita" protesta por agua en Pozos

      SLP

      Pulso Online

      En un video publicado en Facebook, el gobernador acusó a sus adversarios de convocar la manifestación

      Triunfo demócrata endurecería decisiones internacionales de Trump
      Triunfo demócrata endurecería decisiones internacionales de Trump

      Triunfo demócrata endurecería decisiones internacionales de Trump

      SLP

      Jorge Ortiz

      En el caso de San Luis Potosí, Javier Contreras advirtió sobre la necesidad de desarrollar alternativas económicas al clúster automotriz

      Detalla INAH labores para restaurar puerta en Capilla de Loreto
      Detalla INAH labores para restaurar puerta en Capilla de Loreto

      Detalla INAH labores para restaurar puerta en Capilla de Loreto

      SLP

      Pulso Online

      Los trabajos incluyen análisis de materiales, eliminación de daños por quemaduras y consolidación de la madera