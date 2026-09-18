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Apoyar a los narcos tiene consecuencias: EU

Por El Universal

Septiembre 18, 2026 03:00 a.m.
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Apoyar a los narcos tiene consecuencias: EU
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      CIUDAD DE MÉXICO.- "Apoyar a los narcoterroristas tiene consecuencias", advirtió la Embajada de Estados Unidos en México, tras darse a conocer que se obtuvieron cargos contra un inmigrante identificado como José Flores Flores, acusado de proporcionar apoyo material al Cártel del Golfo.

      La legación estadounidense, a cargo del embajador Ronald Johnson, señaló que la administración del presidente Donald Trump "está utilizando todas las herramientas disponibles para combatir a los cárteles y exigir cuentas a quienes los apoyen.

      "Seguiremos colaborando con México para enfrentar al crimen organizado y fortalecer la seguridad de ambos países.

      "Apoyar a los narcoterroristas tiene consecuencias", dijo la embajada en sus redes sociales.

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      La Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito de Sur de Texas informó que el hombre de 21 años que ayudó al Cártel del Golfo es sólo uno de otros acusados. "Pero bajo el liderazgo del presidente Trump y el fiscal general Blanche, la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Texas está en la vanguardia absoluta de ´hacer a América segura de nuevo´ mediante la destrucción y el desmantelamiento de estos cárteles terroristas", señaló.

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