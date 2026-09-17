Madrid se viste de moda con las tendencias de 2027

Madrid.- La Mercedes-Benz Fashion Week Madrid reúne las propuestas que marcarán la temporada primavera-verano 2027.

Diseñadores y firmas muestran sus nuevas colecciones en una serie de desfiles que convierten a la capital española en escaparate internacional de tendencias, diseño y creatividad.

Fotografías: EFE / Borja Sánchez-Trillo

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