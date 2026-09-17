OMM alerta persistencia de El Niño hasta 2027

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 17 (EL UNIVERSAL).- El escenario climático global registra un panorama de alta incertidumbre y monitoreo constante tras el fortalecimiento del fenómeno meteorológico El Niño.

OMM alerta persistencia El Niño 2027

De acuerdo con los pronósticos de los Centros Mundiales de Producción de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), la probabilidad de que las condiciones de este evento persistan hasta febrero de 2027 se mantiene en niveles excepcionalmente altos, cercanos al 100 %.

Esta proyección es respaldada por declaraciones del Secretario General de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, quien advirtió que el planeta ha ingresado en una fase de riesgo por fenómenos extremos derivados del calentamiento de las aguas del océano Pacífico ecuatorial.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

A nivel internacional, las estimaciones sugieren alteraciones severas en los patrones de precipitación y temperatura. En zonas del sudeste asiático y Centroamérica se prevén sequías prolongadas, mientras que en regiones de Sudamérica y África Oriental se estiman precipitaciones por encima del promedio.

Análisis científico y proyecciones para México

Sin embargo, la lectura sobre la magnitud del fenómeno encuentra matices científicos importantes al analizar las variables térmicas a mayor profundidad.

Para Benjamín Martínez López, académico del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático (ICAyCC) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), es prematuro sostener que el planeta enfrenta un evento de categoría extrema. El especialista en Oceanografía Física explicó que la declaración formal de El Niño requiere que las anomalías térmicas en la región Niño 3.4 superen los 0.5 grados Celsius durante varios trimestres consecutivos, un criterio que requiere cumplir los lapsos establecidos para oficializarse.

El investigador de la UNAM señaló que, si bien la temperatura superficial en el Pacífico ecuatorial ha mostrado valores inéditos superiores a los 29 grados Celsius, evaluar únicamente la capa externa del mar conduce a interpretaciones incompletas.

Martínez López destacó que el contenido de calor oceánico (medido desde la superficie hasta los 300 metros de profundidad) se mantiene actualmente por debajo de los niveles registrados en los eventos intensos de 2015 y 2023, así como por debajo de los valores de 1997.

A su juicio, el incremento térmico actual responde en gran medida a la convergencia con ondas de calor oceánicas (estructuras que se extienden desde las costas de California hacia el Pacífico central) y al impacto del calentamiento global.

Respecto a las implicaciones para México, el especialista de la UNAM sostuvo que un episodio de El Niño de intensidad moderada o normal suele generar un incremento en las precipitaciones durante los primeros meses del ciclo de lluvias en las regiones centro y sur del país. Asimismo, anticipó posibles lluvias extraordinarias en estados del norte como Baja California y Sonora durante los primeros meses del año.

En relación con la actividad ciclónica, los datos del ICAyCC de la UNAM indican que los valores de calor oceánico en el Pacífico mexicano, en particular frente a las costas de Guerrero, son menores a los observados durante 2015 y 2023, años en los que se desarrollaron los huracanes Patricia y Otis de categoría 5.

Esta menor disponibilidad de energía almacenada en las capas profundas no favorecería el desarrollo de sistemas ciclónicos de esa magnitud. Finalmente, la comunidad científica enfatizó la necesidad de fortalecer la infraestructura de monitoreo atmosférico y oceánico en las instituciones nacionales para comprender con mayor precisión la variabilidad climática.