Registro de celulares: ¿eSIM extranjera es una alternativa?

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En septiembre continúa el segundo mes para el registro obligatorio de celulares en México, lo que ha despertado múltiples dudas en la población. Una de ellas es el uso de una eSIM extranjera como alternativa ante la suspensión de línea.

México avanza en el registro obligatorio de celulares

De acuerdo con el calendario publicado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), este mes tendrán que registrar su línea telefónica aquellos usuarios cuyo número finalice con 2 y 3, quienes tienen hasta el 30 de septiembre.

La vinculación de líneas con la CURP o identificación oficial tiene el objetivo de eliminar el anonimato y disminuir los delitos por fraude o extorsión a través de número desconocidos. Aunque algunos portales señalaron el presunto aumento en las compras de tarjetas SIM digital, la CRT instó que NO existe evidencia que valide este supuesto incremento.

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Limitaciones del uso de eSIM extranjeras según CRT

De acuerdo con la CRT, el uso de eSIM extranjeras o chips de telefonía digitales no exime a los usuarios de realizar el proceso de vinculación correspondiente, además de presentar algunas limitaciones y condiciones en su uso.

Según el organismo, muchas de las eSIM de datos no sustituyen una línea habilitada para recibir llamadas o códigos de autenticación por mensaje de texto SMS, que son necesarios en operaciones bancarias específicas o en validaciones digitales de plataformas digitales.

Además, explicó que, pueden establecerse restricciones al uso prolongado o permanente del servicio fuera de su país de origen, por lo que utilizarla no constituye precisamente una alternativa eficaz a una línea móvil nacional.

La CRT también señaló que el costo por gigabyte de estas plataformas puede ser hasta 10 veces superior a las tarifas del cercado nacional.

El registro puede hacerse gratuitamente de forma presencial en los centros de atención autorizados o en línea, a través de la plataforma habilitada por cada compañía telefónica. El proceso requiere una identificación oficial vigente y tu CURP.

Además, se requiere también una prueba de vida, que se tomará colocando tu rostro frente a la cámara del dispositivo y siguiendo las indicaciones del portal. Al finalizar, espera a que la información proporcionada sea validada y guarda el código de registro que se enviara por SMS a tu dispositivo.

De acuerdo con datos oficiales del organismo, hasta el momento la vinculación de líneas telefónicas avanza con 84 millones 164 mil 340 líneas registradas, lo que equivale al 70.1% de las líneas vinculables en el país.

La prórroga para la vinculación de líneas en el país finaliza el 31 de diciembre, con los números celulares con terminación 9.

La próxima fecha para la suspensión de líneas telefónicas es el miércoles 30 de septiembre. Para ese día, todos los números con terminación 3 deben estar registrados. La vinculación es parte de una política central de combate a los fraudes, en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.