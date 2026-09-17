"Monstruo" llega a Netflix con la historia de Lizzie Borden

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La serie antológica "Monstruo", creada por Ryan Murphy e Ian Brennan, regresa con una nueva historia basada en uno de los crímenes más famosos de Estados Unidos. La cuarta temporada, "Monstruo: La historia de Lizzie Borden", lleva a la pantalla el caso de una mujer acusada de asesinar a su padre y a su madrastra en 1892.

Serie Monstruo presenta historia Lizzie Borden en Netflix

La producción retoma la historia de Lizzie Borden, conocida popularmente como "La loca del hacha", y reconstruye el ambiente familiar en el que ocurrieron los asesinatos.

La trama se desarrolla en una familia adinerada de Nueva Inglaterra marcada por la crueldad y la humillación, mientras Lizzie y su criada encuentran refugio en una fantasía de sexo, poder y venganza que termina relacionada con los crímenes.

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Contexto y juicio de Lizzie Borden en Monstruo

A diferencia de otros protagonistas de la antología, Lizzie Borden fue absuelta durante el juicio por falta de pruebas suficientes. El caso, sin embargo, permaneció en el imaginario colectivo y con el paso de los años se convirtió en uno de los episodios criminales más conocidos de la historia estadounidense.

La cuarta temporada cuenta con un elenco encabezado por Ella Beatty, quien interpreta a Lizzie Borden.

También participan Charlie Hunnam como Andrew Borden, padre de Lizzie; Rebecca Hall como Abby Borden, su madrastra, y Billie Lourd como Emma Borden, su hermana mayor.

Cada temporada de "Monstruo" cuenta una historia independiente centrada en un caso criminal real ocurrido en Estados Unidos. La antología comenzó con uno de los asesinos seriales más conocidos de las últimas décadas y posteriormente abordó otros casos que tuvieron gran impacto en la cultura popular.

La primera temporada, "La historia de Jeffrey Dahmer", reconstruyó los crímenes de Jeffrey Dahmer, conocido como el "Caníbal de Milwaukee", y también mostró las fallas de las autoridades que permitieron que sus asesinatos continuaran durante años.

La segunda temporada, "La historia de Lyle y Erik Menendez", se centró en los hermanos Lyle y Erik Menendez, quienes asesinaron a sus padres en su casa de Beverly Hills. La historia también abordó el juicio y los argumentos de los hermanos sobre los presuntos abusos físicos y psicológicos que habrían sufrido.

La tercera temporada, "La historia de Ed Gein", exploró la vida y los crímenes de Ed Gein, asesino y profanador de tumbas de Wisconsin cuya historia posteriormente influyó en personajes y películas de terror como "Psicosis" y "El silencio de los inocentes".