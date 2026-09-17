Lady Gaga y Polansky revelan nombre de su hija
La bebé nació el 9 de julio a las 23:19 horas en un hospital de Los Ángeles.
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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 17 (EL UNIVERSAL).- Lady Gaga y Michael Polansky ya pusieron nombre a su pequeña estrella.
Detalles confirmados sobre el nacimiento
De acuerdo con el certificado de nacimiento obtenido por TMZ, la pareja nombró a su hija Rose Bean Polansky. Además, se dio a conocer que llegó al mundo el 9 de julio a las 23:19 horas en un centro médico de Los Ángeles.
Durante el pasado fin de semana, Gaga fue vista con la bebé en brazos mientras paseaba con Polansky por el norte de California, luego de varias semanas sin que fueran vistos.
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Inspiración detrás del nombre de la bebé
Hasta el momento, ninguno de los dos se ha pronunciado sobre el nacimiento de la bebé.
Una fuente dijo a People que el nombre de la pequeña está relacionado con la canción "La Vie En Rose", que Gaga interpretó en la película "A Star Is Born", estrenada en 2018.
Incluso, la cantante se tatuó en la columna vertebral una rosa de tallo largo, acompañada por el título de la melodía escrito en cursiva.
Mientras que Bean, el segundo nombre, estaría conectado en el activista Carl Bean, quien también inspiró "Born This Way", uno de los éxitos más fuertes de la intérprete.
Lady Gaga, cuyo nombre real es Stefani Joanne Angelina Germanotta, y Polansky se habrían tomado un tiempo alejados de sus trabajos para disfrutar de la bebé.
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