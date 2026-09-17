Localizan sin vida a estudiante de medicina en Zapopan

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GUADALAJARA, Jal., septiembre 17 (EL UNIVERSAL).- El cuerpo de Karla Margarita Pérez Jiménez, estudiante de medicina de la Universidad Cuauhtémoc que fue reportada como desaparecida el pasado lunes 14 de septiembre, fue localizado la tarde de este miércoles 16 de septiembre en Zapopan.

Localizan cuerpo de estudiante Karla Pérez en Zapopan

Las autoridades estatales confirmaron que la joven de 22 años y originaria de Irapuato, Guanajuato, fue encontrada sin vida en un sembradío ubicado en el Camino a Nextipac, cerca del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA) de la Universidad de Guadalajara, en la colonia Las Agujas, y presentaba huellas de violencia.

El hermano de la joven también informó sobre lo ocurrido a través de sus redes sociales: "con profundo dolor en el corazón, quiero comunicar que mi hermana ha fallecido. Yo dije que venía por mi hermana y no me regresaba sin mi hermana, y hoy, con el corazón completamente destrozado, me toca regresar con ella, pero de una manera que jamás hubiera querido. Esto no termina aquí".

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Investigación y evidencias en el caso Karla Pérez

Según la información preliminar que se ha dado a conocer, el día que desapareció Karla Margarita utilizó un servicio de transporte a través de una plataforma y abordó una motocicleta para hacer el traslado.

Aunque la Fiscalía de Jalisco confirmó que cerca de donde se localizó el cuerpo de la estudiante de sexto semestre de medicina, también se encontró la motocicleta calcinada, aún no se determina si corresponde con la que presuntamente abordó la joven.

La vicefiscal Especializada en Personas Desaparecidas, Blanca Trujillo Cuevas, señaló que la familia de Karla Margarita logró recuperar su teléfono celular y lo entregó a las autoridades para que analicen su contenido en busca de posibles pistas para descifrar lo que ocurrió.

"El celular, efectivamente, está asegurado y a disposición de la Fiscalía ya que fue la misma familia quien hizo gestiones para obtener el equipo celular que tenía una tercera persona, incluso antes de comparecer a denunciar", explicó la vicefiscal.

Trujillo indicó que hasta ahora hay información contradictoria, por lo que se investiga si la joven abordó o no la motocicleta, si al momento de solicitar el servicio de traslado se encontraba en su casa o en la universidad, si fue llevada directamente al lugar donde se localizó su cuerpo o si estuvo en otro lado.

Reacciones y demandas de seguridad en CUCBA

Estudiantes del CUCBA se manifestaron tras el feminicidio de Karla Margarita, cuyo cuerpo fue localizado muy cerca de este plantel universitario.

Los jóvenes recorrieron parte del Camino a Nextipac, por donde transitan diariamente y exigieron mayor vigilancia y condiciones de seguridad en una zona donde prácticamente no hay luminarias ni transporte público.

Algunos de los manifestantes señalaron que por los horarios de clases a veces tienen que caminar entre los maizales y predios baldíos a oscuras, en la madrugada o en la noche.

Recordaron que fue en esta misma zona de la ciudad donde, en febrero de 2025, se localizó una fosa clandestina dentro de un predio de 20 hectáreas que se estaba urbanizando y del que se rescataron 270 bolsas con restos humanos que correspondieron a, por lo menos, 54 personas.