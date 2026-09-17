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Yucatán reporta aumento de infecciones de transmisión sexual

El Virus del Papiloma Humano crece más del 50% en jóvenes de 20 a 24 años, según especialista en salud sexual.

Por El Universal

Septiembre 17, 2026 05:17 p.m.
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Yucatán reporta aumento de infecciones de transmisión sexual
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      Aumentan infecciones de transmisión sexual en Yucatán

      Jueves, 17 de septiembre de 2026 15:48 | Estados | YUCATÁN-SALUD

      MÉRIDA, Yuc., septiembre 17 (EL UNIVERSAL).- El estado de Yucatán registra un incremento de distintas infecciones de transmisión sexual (ITS), entre ellas VIH, sífilis, gonorrea y Virus del Papiloma Humano (VPH), debido a factores relacionados con la prevención, el diagnóstico oportuno y el acceso a servicios de salud.

      Yucatán reporta aumento de infecciones de transmisión sexual

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      Ligia Vera Gamboa, profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) y especialista en salud sexual, señaló que es urgente fortalecer las estrategias de prevención y la educación sexual, mediante campañas de detección.

      Indicó que, al cierre del 2025, Yucatán se ubicó en el tercer lugar nacional en nuevos casos de VIH, con una tasa de 20.72 diagnósticos por cada 100 mil habitantes y en el primer semestre de 2026 se notificaron 327 nuevos casos en la entidad.

      Incremento notable de sífilis y VPH en Yucatán

      Comentó que uno de los aumentos más notorios corresponde a la sífilis, pues el acumulado de enero a julio de 2026 supera los 400 casos en Yucatán.

      Acerca del Virus del Papiloma Humano, Vera Gamboa comentó que la enfermedad presenta una tendencia ascendente en Yucatán, "pues los diagnósticos registran un incremento de más del 50 por ciento, con una mayor incidencia entre personas de 20 a 24 años".

      Entre los factores que pueden favorecer la transmisión se encuentran el inicio temprano de la vida sexual, la existencia de múltiples parejas y el hecho de que algunas infecciones pueden permanecer sin síntomas durante un periodo prolongado.

      La investigadora advirtió que el diagnóstico tardío continúa siendo uno de los desafíos relacionados con las infecciones de transmisión sexual.

      "El temor al rechazo, el estigma y las dificultades para acudir a servicios especializados pueden provocar que algunas personas retrasen la búsqueda de atención médica, especialmente en municipios del interior del estado y comunidades rurales", manifestó.

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