Emisora irlandesa deja fuera a Ed Sheeran

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 17 (EL UNIVERSAL).- La polémica en torno a Ed Sheeran comienza a pasarle factura; una importante emisora de radio en Irlanda dejará de transmitir su música al menos en "el futuro previsible".

Classic Hits Radio, una cadena radiofónica con sede en Dublín, compartió en un comunicado que, a partir del jueves 17 de septiembre, la música del intérprete será eliminada de su lista de reproducción hasta nuevo aviso.

"Como emisora de radio independiente de propiedad irlandesa, creemos que es importante escuchar a nuestra audiencia y apoyar a los artistas irlandeses que han tomado una decisión profesional, sin duda significativa, basada en sus propias convicciones".

La decisión, se señala, se tomó luego de las críticas que recibió Sheeran a raíz de lo ocurrido con Macklemore, uno de los teloneros de su gira internacional "Loop".

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Durante el primero de los dos conciertos que Sheeran ofreció en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, en Estados Unidos, Macklemore interpretó su canción "Hind´s", tema que compuso en apoyo a Palestina y durante el cual se incluyeron imágenes relacionadas con los ataques a la Franja de Gaza.

El artista estadounidense repitió este mensaje de apoyo durante el concierto siguiente, lo que generó debate en las redes sociales e incluso algunos artistas participaron en él.

El 14 de septiembre, Macklemore anunció que Ed Sheeran y su equipo lo habían bajado del "Loop Tour" por sus declaraciones y criticó al intérprete por no tener una postura sobre Gaza.

El resto de los teloneros que acompañarían al intérprete también se retiraron, como Aaron Rowe, cantante irlandés, quien dijo que en su país saben lo que es el genocidio, la hambruna forzada y la ocupación violenta: "No puedo quedarme de brazos cruzados y permitir que multimillonarios utilicen su posición de poder para silenciar las voces legítimas de quienes denuncian el genocidio israelí y ponen de manifiesto el brutal asesinato de niños. Perdería todo el respeto por mí mismo si siguiera como si nada", dijo.

Classic Hits Radio responde a la audiencia y artistas

Precisamente, Classic Hits señaló que otorgaban "gran importancia a su relación con sus oyentes y con la comunidad musical irlandesa. En los últimos días, la emisora ha recibido comentarios de oyentes que expresan decepción y preocupación por los acontecimientos relacionados con la gira".

La emisora también reconoció las declaraciones de Ed Sheeran, quien señaló no tener responsabilidad en la decisión de eliminar a Macklemore y que intentó buscar una solución.

"Nuestra decisión de eliminar la música de Ed Sheeran de la lista de reproducción de Classic Hits Radio ha sido cuidadosamente considerada. No pretendemos emitir un juicio personal sobre Ed Sheeran, y reconocemos su propia explicación de las circunstancias que rodean los recientes acontecimientos.", agregaron.

Artistas abandonan gira Loop por postura sobre Gaza

Otros artistas que salieron del proyecto de Ed Sheeran fueron Finneas, Lukas Graham y la banda Beoga, quienes señalaron que no querían tocar en lugares que silenciaran a cualquiera que abogue por una Palestina libre.

Aunque Ed se mantuvo parcial respecto a la situación, la artista Paloma Faith recordó que él había ofrecido un concierto para recaudar fondos para Ucrania.