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¿Qué es la ameba "comecerebros" ?; conoce los síntomas del parásito

Jueves, 17 de septiembre de 2026 17:12 | Información General | AMEBA-PARASITO

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 17 (EL UNIVERSAL).- Tras la muerte de un hombre de 34 años en Yucatán que estuvo hospitalizado con diagnóstico de meningoencefalitis amebiana primaria, una infección conocida como "ameba comecerebros", las autoridades sanitarias del estado señalaron que el contagio presuntamente habría iniciado en el lago de "Plaza La Isla" en Mérida.

Detalles confirmados sobre el caso en Yucatán

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Según el informe, la víctima trabajaba como entrenador de deportes acuáticos en el lago artificial, por lo que permanecía dentro del agua durante periodos prologados. Cabe mencionar que, a raíz de este deceso más de 300 personas que tuvieron contacto con el agua contaminada se encuentran en vigilancia epidemiológica.

Ante la alerta causada por esta bacteria, a continuación, te explicamos qué es, cómo se forma y cuáles son sus síntomas.

¿Cómo ocurre la infección por ameba comecerebros?

La bacteria Naegleria Fowleri conocida comúnmente como "ameba comecerebros", es un protozoo ameboflagelado que está asociado con la meningoencefalitis amebiana. Es común localizarla en aguas dulces como ríos, lagos, manantiales, pozos, e incluso albercas que no cuentan con un tratamiento adecuado del agua.

Este organismo tiene la capacidad de viajar por la nariz hasta el cerebro, en donde suele causar una infección cerebral y la muerte días posteriores al contagio. Cabe aclarar que la enfermedad evoluciona muy rápido y por esta razón en algunos casos es difícil identificar tratamientos para combatirla.

De acuerdo con el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), se trata de una bacteria unicelular altamente letal, ya que tiene un periodo de incubación entre los tres y cinco días, posterior a este proceso en los casos más agresivos puede causar un coma y la muerte después de 5 días.

Tras su incubación puede provocar los siguientes síntomas:

Dolor intenso de cabeza

Fiebre

Náuseas

Vómito

Rigidez en la nuca

somnolencia

Convulsiones

alucinaciones

Algunos factores de riesgo que aumentan su contagio son:

Nadar en aguas dulces: incluidas piscinas y lugares de aguas termales

Olas de calor: la ameba prolifera en agua a temperatura tibia o caliente

Edad: niños y adultos jóvenes son los más propensos

Limpieza o irrigación nasal: existen casos de pacientes que irrigaron su nariz con agua de grifo contaminada con esta ameba.