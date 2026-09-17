logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Madrid se viste de moda con las tendencias de 2027

Fotogalería

Madrid se viste de moda con las tendencias de 2027

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Javier Duarte tramita nuevo amparo

El juez Octavo de Distrito devolvió el amparo al Juzgado Decimotercero para su resolución.

Por El Universal

Septiembre 17, 2026 04:55 p.m.
A
Javier Duarte tramita nuevo amparo
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 17 (EL UNIVERSAL).- El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, el cual en noviembre de 2025 vio frustrada su salida anticipada de la cárcel, tramitó un amparo con el fin de rastrear si existe alguna orden de aprehensión que se pretenda ejecutar en su contra.

      Nuevo amparo de Javier Duarte para frenar orden de aprehensión

      Aún encarcelado en el Reclusorio Norte, el expriísta pidió la protección de la justicia para frenar cualquier mandamiento de captura emitido en su contra y su ejecución.

      Pero el juez Octavo de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, Rubén Darío Noguera, se declaró incompetente con la finalidad de conocer del asunto y ordenó devolver el juicio de amparo al Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Penal en la capital del país para que provea lo que en derecho corresponda.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Revés judicial y prisión preventiva por peculado

      El 21 de noviembre del año pasado, Duarte de Ochoa sufrió un revés judicial, después de que una jueza de ejecución penal le negó la libertad anticipada en la sentencia de nueve años de prisión que se le impuso por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa.

      Lo anterior, debido a que se determinó que no cumplió con los requisitos establecidos en la Ley de Ejecución Penal, además de que cuenta con una acusación por delito de peculado en la que fue vinculado a proceso y se le dictó prisión preventiva justificada.

      Y es que ayer el juzgador Gustavo Aquiles Villaseñor, dictó prisión preventiva justificada al expriísta por el delito de peculado relacionado, por el presunto desvío de cinco millones de pesos de un fondo para personas vulnerables en 2012.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Javier Duarte tramita nuevo amparo
      Javier Duarte tramita nuevo amparo

      Javier Duarte tramita nuevo amparo

      SLP

      El Universal

      El juez Octavo de Distrito devolvió el amparo al Juzgado Decimotercero para su resolución.

      INA busca sustituir importaciones y fortalecer proveeduría local
      INA busca sustituir importaciones y fortalecer proveeduría local

      INA busca sustituir importaciones y fortalecer proveeduría local

      SLP

      El Universal

      INA y CAPIM analizan insumos importados para aumentar producción nacional y cumplir con exigencias del T-MEC.

      Localizan a 4 trabajadores de la Conanp y dos indígenas tzeltales
      Localizan a 4 trabajadores de la Conanp y dos indígenas tzeltales

      Localizan a 4 trabajadores de la Conanp y dos indígenas tzeltales

      SLP

      El Universal

      El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar reconoció el esfuerzo de los equipos de rescate y confirmó la identidad de los extraviados.

      Autoridades investigan desaparición de estadounidense en Culiacán
      Autoridades investigan desaparición de estadounidense en Culiacán

      Autoridades investigan desaparición de estadounidense en Culiacán

      SLP

      El Universal

      No se ha confirmado denuncia formal; autoridades mantienen la búsqueda activa.