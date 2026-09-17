Javier Duarte tramita nuevo amparo

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 17 (EL UNIVERSAL).- El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, el cual en noviembre de 2025 vio frustrada su salida anticipada de la cárcel, tramitó un amparo con el fin de rastrear si existe alguna orden de aprehensión que se pretenda ejecutar en su contra.

Nuevo amparo de Javier Duarte para frenar orden de aprehensión

Aún encarcelado en el Reclusorio Norte, el expriísta pidió la protección de la justicia para frenar cualquier mandamiento de captura emitido en su contra y su ejecución.

Pero el juez Octavo de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, Rubén Darío Noguera, se declaró incompetente con la finalidad de conocer del asunto y ordenó devolver el juicio de amparo al Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Penal en la capital del país para que provea lo que en derecho corresponda.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Revés judicial y prisión preventiva por peculado

El 21 de noviembre del año pasado, Duarte de Ochoa sufrió un revés judicial, después de que una jueza de ejecución penal le negó la libertad anticipada en la sentencia de nueve años de prisión que se le impuso por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa.

Lo anterior, debido a que se determinó que no cumplió con los requisitos establecidos en la Ley de Ejecución Penal, además de que cuenta con una acusación por delito de peculado en la que fue vinculado a proceso y se le dictó prisión preventiva justificada.

Y es que ayer el juzgador Gustavo Aquiles Villaseñor, dictó prisión preventiva justificada al expriísta por el delito de peculado relacionado, por el presunto desvío de cinco millones de pesos de un fondo para personas vulnerables en 2012.