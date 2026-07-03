Apresan a la hermana de Emilio Lozoya

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Ciudad de México.-En un hecho inédito y sin pronunciarse sobre la legalidad de su detención, la jueza de Control Nora Ileana García Peralta definirá este viernes la situación jurídica de Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, acusada por la Fiscalía General de la República del delito de lavado de dinero por el caso de Agronitrogenados.

La jueza, quien este jueves difirió para este viernes la audiencia, ordenó a la FGR tenerla a resguardo, sin precisar el lugar, en lo que constituye una resolución sin precedentes de una jueza electa derivado de la primera elección judicial que se realizó en el país el año pasado.

Dicha determinación fue cuestionada por los representantes de la FGR, que le hicieron ver que debía calificar la detención de manera inmediata y resolver sobre el lugar donde quedaría a resguardo, pues desde el momento en que se presentó en la audiencia Gilda Lozoya está a su disposición en cuanto a su libertad se refiere.

Sin embargo, la jueza del caso respondió que no iba a "entrar a discutir la constitucionalidad ni la legalidad de la orden [de aprehensión] porque esa ya quedó firme".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Para Gilda Lozoya, su detención —cuando regresaba de Europa— es un asunto político.

Ante la jueza de Control Nora Ileana García Peralta, en el Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Reclusorio Norte, Gilda afirmó que su familia está siendo utilizada para presionar a su hermano Emilio.

"Yo creo que este es un caso político, donde a mi mamá, a mi cuñada y a mí, es decir, a las mujeres de mi familia, se nos ha utilizado para presionar a mi hermano", dijo.

Horas antes, la FGR cumplimentó orden de aprehensión contra Gilda Susana, quien estaría relacionada con el caso Agronitrogenados y habría participado en operaciones para ocultar actos de corrupción.