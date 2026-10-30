Arde Matamoros tras la captura de un líder criminal

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Matamoros, Tamps.- La captura de Axel Alfredo "N", considerado el segundo al mando de la facción Ciclones del Cártel del Golfo en Matamoros dejó como saldo una menor fallecida y su madre herida, ambas por balas perdidas, y el director de Protección Civil lesionado tras atender un vehículo incendiado.

Axel, hijo de José Alfredo "N", alias "El Contador", jefe de la facción Ciclones y sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, alias "El Mata Amigos", exjefe del Cártel del Golfo, fue detenido con otro hombre con identidad desconocida.

La detención generó caos y pánico en Matamoros pues sujetos armados despojaron a conductores de sus autos, camiones de carga, tráileres y vehículos de diversas empresas para bloquear varias arterias y así evitar que el detenido pudiera ser trasladado hacia el aeropuerto de la ciudad.

La vocería de seguridad de Tamaulipas dio a conocer que un total de ocho cruces viales fueron bloqueados con vehículos en Matamoros y posteriormente fueron incendiados.

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Estos hechos generaron que alumnos de diversas escuelas fueran resguardados, que empresas maquiladoras suspendieran sus actividades y solicitaron a sus trabajadores que se encontraban laborando que se mantuvieran dentro de las instalaciones.

Los delincuentes también cerraron salidas y entradas en Río Bravo y Progreso, y lanzaron ponchallantas en la carretera Reynosa-Matamoros a fin de mantener el cerco en la zona, por lo que conductores quedaron varados durante largo tiempo.

La captura

Trascendió que Axel viajaba en un Lamborghini Urus, valuado en unos 300 mil dólares, por algunas calles de Matamoros cuando Fuerzas Especiales del Ejército y de la Guardia Nacional, tras trabajos de inteligencia militar central de la Secretaría de la Defensa Nacional, lograron la captura.

El 7 de mayo del año 2023, Axel fue detenido por personal del Ejército Mexicano en coordinación con la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada y la Agencia de Investigación Criminal, y el 18 de enero de 2024 se determinó, por parte de autoridades judiciales, llevar su proceso en libertad. Se le relaciona con agresiones, homicidios, secuestro, extorsión, robo de hidrocarburos, trasiego de drogas, armas y personas entre México y Estados Unidos.

Es señalado como responsable de la agresión del 17 de mayo de 2026 en contra de agentes de Protección Federal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, donde perdió la vida un policía y varios resultaron heridos.

A los detenidos se les aseguraron armamento, cargadores, cartuchos, droga y un vehículo, y fueron trasladados en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana para ser puestos a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada en la Ciudad de México.