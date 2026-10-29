Marina Armada desarticula grupo delictivo en Michoacán

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La Marina Armada de México ha llevado a cabo una operación significativa al desarticular la estructura de mando del grupo delictivo conocido como "Los Pichilinguillos", vinculados a los Cárteles Unidos. Esta acción resultó en la captura de tres de sus líderes, los hermanos Leobardo, Leopoldo y Bernardo Pulido Lombrera, quienes eran responsables de controlar diversas rutas de tráfico de cocaína a lo largo de la costa del estado de Michoacán, específicamente en la región que abarca desde Faro de Bucerías hasta Huahua, en el municipio de Aquila.

La Secretaría de Marina (Semar) reportó que los detenidos fueron aprehendidos tras la ejecución de órdenes de cateo en propiedades ubicadas en Coahuayana, área colindante con Aquila. La operación se desarrolló en colaboración con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como la Fiscalía General de la República (FGR), quienes trabajaron en conjunto basándose en información proporcionada por la Fiscalía de Michoacán. Tras su captura, los hermanos Pulido Lombrera fueron trasladados a la Ciudad de México para enfrentarse a un juez que los requiere por diversos delitos, siendo señalados como generadores de violencia en la región.

Reportes de inteligencia naval indican que estos individuos estaban a la cabeza de la célula delictiva mencionado, la cual es acusada de facilitar el tráfico de drogas desde la franja costera de Aquila hacia Apatzingán, con el fin de redistribuir la mercancía hacia el centro del país y diferentes puntos en Estados Unidos. Además de sus actividades en narcotráfico, se les atribuyen nexos con delitos graves como secuestro, homicidio y extorsión.

La ruta de Aquila a Apatzingán ha sido identificada como un corredor estratégico para el desembarco de narcóticos provenientes de Centro y Sudamérica hacia el litoral del Pacífico mexicano. Una vez en esta región, la droga es trasladada hacia el interior del país, facilitando su ingreso a Estados Unidos. La operación de captura de los Pulido Lombrera es parte de una estrategia más amplia por parte de la Marina para desarticular organizaciones delictivas consideradas de alto valor, como se evidencia también en el reciente abatimiento de Jesús González Peñuelas y la destrucción continua de narcolaboratorios en la zona.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El Gabinete de Seguridad ha comunicado que la detención de estos tres individuos se enmarca dentro de un esfuerzo mayor para reducir la violencia en Michoacán, mencionando que se han realizado tres cateos en múltiples ubicaciones. A pesar de esta acción, los detalles sobre los detenidos no fueron ampliamente divulgados en el momento. Las detenciones se articulan dentro del Plan Michoacán que busca promover la paz y la justicia en el estado, y se llevó a cabo con la cooperación de varias agencias de seguridad. En un registro compartido, se puede observar a los detenidos siendo transportados en un helicóptero, evidenciando la seriedad de la operación.