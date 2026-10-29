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"La educación no se farmea": tunden a Mario Delgado por TikTok

Diputadas reclaman video sobre "farmear aura" y cuestionaron los resultados educativos y los libros de texto gratuitos.

Por Pulso Online

Octubre 29, 2026 09:21 p.m.
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Mario Delgado, titular de la SEP

Mario Delgado, titular de la SEP

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      El video con el que Mario Delgado buscó sumarse a la tendencia de "farmear aura" en TikTok terminó convertido en un reclamo durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados. La diputada panista Liliana Ortiz cuestionó al secretario de Educación Pública por presumir avances mientras persisten problemas de aprendizaje y carencias en las escuelas.

      "Secretario, la buena educación no se farmea en TikTok, se construye en las aulas y se demuestra con resultados", expresó la legisladora.

      Ortiz hizo referencia a una publicación que el funcionario compartió en agosto, antes del inicio del ciclo escolar 2026-2027, con el mensaje: "Así se ve tu aura cuando farmeas pura buena educación para el país".

      La diputada del PAN Liliana Ortiz cuestionó a Mario Delgado por su video

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      La expresión "farmear aura", popular en redes sociales, alude a realizar acciones que aumentan el prestigio o la admiración hacia una persona.

      Durante su intervención, la diputada sostuvo que el contenido contrastaba con las condiciones que enfrentan estudiantes y docentes. Señaló pendientes en aprendizaje, infraestructura escolar, violencia y atención a la salud mental de niñas, niños y adolescentes.

      Cuenta de TikTok de Mario Delgado

      Cuestionamientos sobre libros de texto y materiales educativos

      También pidió mayor seriedad al abordar los problemas del sector y reclamó resultados que respalden los mensajes difundidos por la dependencia.

      Los señalamientos contra Delgado también alcanzaron a los libros de texto gratuitos elaborados durante la gestión de Marx Arriaga al frente de la Dirección General de Materiales Educativos.

      La diputada panista Laura Márquez preguntó por qué la SEP mantiene esos materiales, a los que atribuyó errores y deficiencias curriculares, además de contenidos que, desde su perspectiva, no corresponden al desarrollo cognitivo y emocional de los alumnos.

      La legisladora también acusó que los libros contienen una carga ideológica y promueven una visión única del pensamiento.

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      Los reclamos colocaron bajo cuestionamiento tanto la comunicación del titular de la SEP en redes sociales como las decisiones sobre los materiales utilizados en las aulas. La información proporcionada no incluye la respuesta de Delgado a las legisladoras.

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