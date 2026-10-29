Sheinbaum despide a Cuauhtémoc Cárdenas

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, asistió al funeral del ingeniero y político Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, celebrado en el Panteón Francés de la alcaldía Miguel Hidalgo. Durante la ceremonia, Sheinbaum permaneció al lado del féretro de Cárdenas, quien fue candidato presidencial y un destacado referente de la izquierda en el país. A su llegada, la mandataria expresó su intención de respaldar a la familia del difunto.

En una conferencia matutina previa al funeral, Sheinbaum rindió homenaje al legado de Cárdenas, subrayando su contribución en el ámbito de la honestidad y la democracia. Mencionó que su visión de democracia se fundamenta en el bienestar del pueblo, al tiempo que adelantó que se planea un homenaje acorde con la familia del difunto.

La dirigencia nacional de Morena, representada por su líder Ariadna García, también enfatizó la importancia de Cárdenas como pionero en la lucha por la democracia en México. Al salir de la ceremonia, García declaró que el deceso de Cárdenas es una pérdida significativa para el país, recordando su valentía para desafiar a un régimen establecido. Cárdenas lideró la Corriente Crítica del PRI en 1987 y posteriormente el Frente Democrático Nacional en 1988, movimientos que sentaron las bases para la competitividad electoral en el país y llevaron al nacimiento del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Además, la dirigente de Morena destacó que Cárdenas fue un actor fundamental en el movimiento democrático, cuyo legado es relevante para la actual Cuarta Transformación. Refirió que acompañó al ingeniero en sus diferentes campañas políticas, resaltando su firmeza y congruencia en el ámbito político. Al ser cuestionada sobre las diferencias que Cárdenas tuvo con el movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador, García subrayó que estas diferencias son características de un movimiento democrático.

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Finalmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación guardó un minuto de silencio en memoria del exjefe de gobierno y exgobernador de Michoacán, a quien se considera una figura clave en la democratización del país. El ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, propuso esta acción en reconocimiento a su dedicación a la causa democrática, resaltando su impacto en la historia política de México. Los restos de Cuauhtémoc Cárdenas serán cremados en el Panteón Francés en la tarde de este 29 de octubre de 2026.