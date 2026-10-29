Dinamarca da primer aval al nuevo acuerdo México-UE

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La Unión Europea en México ha destacado la reciente ratificación del Acuerdo Global Modernizado por parte de Dinamarca, convirtiéndose en el primer país de la región en aprobar este importante pacto. El canciller mexicano, Roberto Velasco, elogió este desarrollo como un avance significativo en el proceso de ratificación, subrayando que este acuerdo fortalecerá los lazos entre México y Europa en áreas de diálogo político, comercio y cooperación.

En mayo, la presidenta de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, junto a líderes europeos como António Costa, presidente del Consejo Europeo, y Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, firmaron el Acuerdo Modernizado de Asociación Económica, Coordinación Política y Cooperación México-Unión Europea. Este acuerdo es considerado un hito en la relación comercial entre ambas regiones, ofreciendo nuevas oportunidades de comercio e inversión y estableciendo un marco normativo avanzado que busca brindar mayor seguridad a los agentes económicos.

Entre los beneficios económicos que se destacan del Acuerdo Global Modernizado se encuentra:

La eliminación de aranceles sobre el 86% de los bienes agropecuarios

de los bienes agropecuarios La protección de productos mexicanos emblemáticos a través de "indicaciones geográficas"

La flexibilización de reglas de origen, especialmente en sectores clave como el automotriz, aeronáutico y químico.

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Asimismo, se contempla la creación de un tribunal de inversiones para resolver posibles controversias derivadas de su aplicación.

El avance de Dinamarca en la ratificación se produce en un contexto en el que otros países miembros de la Unión Europea están en proceso de considerar el acuerdo. Este paso refuerza la intención de ambos bloques de promover un comercio más fluido y robusto, así como una cooperación más estrecha en diversas áreas. La culminación de este proceso de ratificación por parte de los Estados miembros será fundamental para la plena implementación de los objetivos y beneficios establecidos en el acuerdo, que se espera impacte positivamente en las economías de México y Europa.