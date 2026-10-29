Sacuden al INE renuncias y separación de funcionarios

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La consejera presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral (INE), Blanca Yassahara Cruz García, indicó que no hará uso de las facultades extraordinarias vinculadas a la Presidencia, asegurando que todos los asuntos pertinentes serán decididos por las consejerías. Durante una conferencia de prensa, Cruz García destacó que su administración se basará en decisiones conjuntas, la revisión de la estructura organizacional y el fortalecimiento de la transparencia, con el objetivo de garantizar la solidez del Proceso Electoral Federal 2026-2027.

Cruz García informó que el Consejo General ha implementado medidas inmediatas para abordar acusaciones de presuntas irregularidades, que incluyen:

La separación de tres servidores públicos

La revisión de la estructura administrativa

La cooperación con las autoridades fiscalizadoras.

Además, se acordó de manera colegiada la evaluación de los integrantes de la Junta General Ejecutiva y de los titulares de Unidades Técnicas antes de tomar decisiones sobre su permanencia.

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A la fecha, se han registrado 12 renuncias voluntarias de personal de confianza en la oficina de la Presidencia, incluyendo la de quien encabezaba la Jefatura de Oficina. Estas renuncias se suman a tres efectivas anteriormente, de las cuales:

Dos pertenecían a directores de área del Instituto.

La presidenta provisional enfatizó que cada renuncia seguirá los procedimientos administrativos pertinentes y se comunicará al Órgano Interno de Control (OIC) para determinar si existe algún procedimiento relacionado con irregularidades.

Cruz García hizo hincapié en que no se registrarán obstáculos para que las autoridades que corresponda cumplan sus atribuciones en el INE. Garantizó que estas acciones no impactarán la organización del proceso electoral en marcha y aseveró que la institución mantiene su capacidad operativa, afirmando que "el INE está fuerte, el INE está firme".

En cuanto a los contratos en curso, la presidenta provisional sugirió una revisión de todos ellos, tanto los vigentes como los vencidos, con el fin de identificar posibles irregularidades que pudieran conllevar su revocación o rescisión. Respecto a un contrato multianual relacionado con la elaboración de credenciales de elector, que ha sido señalado por aparentes irregularidades, indicó que cualquier hallazgo que sugiera irregularidades llevará a las consejerías a actuar acorde.

Arturo Castillo, consejero electoral, añadió que se implementarían medidas concretas, como:

La posibilidad de presentar denuncias anónimas por parte del personal del Instituto, para informar sobre cualquier situación sospechosa.

Adicionalmente, se llevará a cabo una revisión de las licitaciones actualmente activas para determinar si requieren auditorías.

Por otro lado, se señaló que posibles irregularidades en licitaciones relacionadas con la producción de credenciales de elector podrían constituir delitos graves, que serían investigados por la fiscalía correspondiente. Castillo subrayó que estos actos, de encontrarse, podrían acarrear consecuencias legales severas, incluyendo prisión preventiva.