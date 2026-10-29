Caen tres en el AICM con droga rumbo a España y Corea del Sur

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Tres individuos fueron detenidos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) al intentar transportar drogas escondidas en su equipaje, con destino a España y Corea del Sur, según informó la Secretaría de la Marina (Semar). En el primer incidente, dos hombres de nacionalidad mexicana, originarios de Guadalajara, fueron interceptados mientras intentaban llevar a España un total de 17 paquetes que contenían aproximadamente 19.9 kilogramos de cocaína. Esta acción fue resultado de las labores de inspección y vigilancia llevadas a cabo por personal de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y de la Marina.

En un segundo caso, las autoridades aduaneras detuvieron a un tercer individuo que portaba 18 paquetes de metanfetamina, pesando alrededor de 21.44 kilogramos, además de cinco paquetes que contenían cerca de 6.1 kilogramos de cocaína, cuyo destino aparente era Corea del Sur.

A través de operaciones de inteligencia, los elementos de seguridad detectaron a un individuo manipulando de manera sospechosa varias maletas en el área de procesamiento de equipaje, resultado de un esfuerzo por contrarrestar el robo y sustracción de objetos dentro de las maletas, en respuesta a quejas y reportes de los usuarios del servicio aéreo.

Según se comunicó, los aseguramientos realizados por las autoridades tienen un impacto económico estimado de cerca de nueve millones 125 mil 254.20 pesos sobre las operaciones logísticas de los grupos delictivos involucrados. Las personas detenidas fueron informadas de sus derechos legales y, junto con la droga confiscada, fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR), quien decidirá su situación legal.

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Estos eventos resaltan el trabajo continuo de las autoridades en la detección y prevención del tráfico de drogas y la seguridad en los aeropuertos del país.