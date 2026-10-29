Sigue proceso contra abogada por caso Herdez

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Un tribunal federal ha decidido que el proceso judicial contra la abogada Irene León Escamilla, acusada de falsificar información ante un juez en un caso relacionado con Grupo Herdez, debe proseguir. Este caso se remonta a 2007, cuando el despacho dirigido por el abogado Humberto Cavazos Chena presentó una demanda contra Herdez en nombre de Alfredo Jorge Colín Huerta, quien, según la abogada, nunca había trabajado para la empresa.

En mayo de 2026, la Fiscalía de la Ciudad de México solicitó el archivo de la acusación contra León, argumentando que había transcurrido demasiado tiempo desde la supuesta comisión del delito. Sin embargo, un tribunal federal revisó los plazos involucrados y determinó que el conteo de tiempo debe iniciarse desde la condena contra Grupo Herdez en enero de 2023, lo que establece que el plazo no había expirado. Por consiguiente, el tribunal ordenó la continuación del juicio contra la letrada. Además, la Fiscalía General de la República mantiene una investigación en curso sobre el asunto.

Mientras avanza el proceso, la familia de la abogada ha utilizado las redes sociales para exigir su liberación y ha instado a la gente a boicotear productos de Grupo Herdez. La investigación, que se centra en denuncias de extorsión, sugiere que mediante un juicio simulado se pretendió forzar la empresa a pagar la cifra de 20 millones de pesos.

El caso, iniciado en 2007, involucra alegaciones de uso de documentos falsos y simulaciones laborales a través de las cuales se trató de obtener favorable consideración en los juicios laborales, lo que, según el expediente de investigación, buscaba engañar a los juzgadores. Irene León Escamilla admitió que participó en este esquema con el objetivo de conseguir una resolución favorable que facilitara el cobro de una suma millonaria.

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De acuerdo a los datos recopilados en la investigación, la abogada afirmó que desde el despacho de Humberto Cavazos se elaboró la demanda laboral contra Grupo Herdez utilizando información falsa y documentos alterados. Este caso, clasificado bajo el expediente 578/2007, fue seguido con rigor por su equipo legal. Asimismo, su testimonio destaca que el uso de documentación manipulada y la creación de una relación laboral ficticia constituyeron los elementos fundamentales para fundamentar el juicio que demanda una considerable indemnización.