Exigen 12 años de cárcel para Mario Marín por tortura a Lydia Cacho

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La Fiscalía General de la República (FGR) y la periodista Lydia Cacho solicitaron una condena de 12 años de prisión para el exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, por el delito de tortura cometido contra la comunicadora tras su detención en diciembre de 2005.

La petición se presentó durante la audiencia de alegatos finales celebrada este jueves 29 de octubre, por videoconferencia, ante la jueza María José Pech Sáenz, del Juzgado Cuarto de Distrito de Cancún, Quintana Roo.

Cacho participó desde España, donde reside desde 2019 tras salir de México por amenazas, mientras que Marín se conectó desde el penal federal de El Altiplano, en el Estado de México.

De acuerdo con Artículo 19, organización que acompaña a la periodista, el Ministerio Público federal ratificó su solicitud de imponer la pena máxima prevista en la legislación aplicable al caso.

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Fiscalía señala responsabilidad desde el gobierno

En sus conclusiones, la FGR sostuvo que Marín utilizó su posición como gobernador de Puebla para actuar a través de sus subordinados en la entonces Policía Judicial del estado.

Según la acusación, durante el traslado de aproximadamente 20 horas de Cancún a Puebla, Cacho sufrió amenazas de muerte, violencia psicológica, privación de alimentos y líquidos, así como la suspensión de su tratamiento médico. El expediente también refiere agresiones físicas una vez que llegó a Puebla.

La Fiscalía pidió juzgar el caso con perspectiva de género y considerar que las agresiones estuvieron relacionadas con el ejercicio periodístico y la libertad de expresión. Además de la prisión, solicitó la suspensión de los derechos civiles y políticos del exmandatario y una amonestación pública.

Cacho exigió una disculpa pública para ella y para la sociedad poblana, y anunció que solicitará la reparación integral del daño.

Marín niega haber ordenado la tortura

La defensa del exgobernador sostuvo que no existen pruebas suficientes para acreditar que ordenó o ejecutó los actos de tortura y solicitó una sentencia absolutoria.

Durante su intervención, Marín afirmó que su participación se limitó a dos llamadas telefónicas relacionadas con la orden de aprehensión y la custodia de la periodista. También pidió que se respete su presunción de inocencia.

La jueza informó que resolverá el asunto a la brevedad posible. Sin embargo, todavía no hay una fecha definitiva para la sentencia, pues está pendiente de resolverse un amparo promovido por la defensa relacionado con la edad y el estado de salud del exmandatario.

Un caso que se remonta a 2005

Cacho fue detenida el 16 de diciembre de 2005 en Cancún y trasladada por carretera a Puebla, después de que el empresario Kamel Nacif la denunciara por difamación y calumnias a raíz de su libro Los demonios del Edén, en el que documentó una red de explotación sexual infantil.

Marín fue detenido el 3 de febrero de 2021 en Acapulco, Guerrero. A casi 21 años de las agresiones contra la periodista, el caso sigue pendiente de sentencia.