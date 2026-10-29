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Muere menor tras captura de "El Titán" en Matamoros

La violencia posterior al operativo dejó también dos lesionados y bloqueos en Tamaulipas.

Por Pulso Online

Octubre 29, 2026 08:51 p.m.
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Muere menor tras captura de "El Titán" en Matamoros
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      Una menor de edad murió y dos personas resultaron lesionadas durante los hechos violentos registrados este jueves 29 de octubre en Matamoros, Tamaulipas, tras la captura de Axel Alfredo Cárdenas Rodríguez, alias "El Titán" o "El Axel", señalado como presunto segundo al mando de Los Ciclones, facción del Cártel del Golfo.

      La Vocería de Seguridad estatal confirmó el saldo durante la noche. Las autoridades no precisaron las circunstancias en que falleció la menor ni cómo resultaron heridas las otras dos personas.

      La detención de Cárdenas Rodríguez y otro hombre derivó en ataques armados, bloqueos y quema de vehículos. Los incidentes se extendieron a Río Bravo y Padilla, donde también se reportaron afectaciones a la circulación.

      El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que el operativo fue realizado por fuerzas especiales del Ejército y elementos de la Guardia Nacional, como resultado de trabajos de inteligencia militar.

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      Durante la intervención fueron asegurados armas, cargadores, cartuchos, droga y un vehículo. Ambos detenidos fueron trasladados por vía aérea a la Ciudad de México para quedar a disposición de las autoridades correspondientes.

      Axel Alfredo es identificado como hijo de José Alfredo Cárdenas Martínez, alias "El Contador", y sobrino nieto de Osiel Cárdenas Guillén, exlíder del Cártel del Golfo.

      La situación provocó una alerta de seguridad del Consulado de Estados Unidos para su personal y ciudadanos en la región. Las autoridades estatales pidieron evitar las zonas afectadas, utilizar vías alternas y atender la información oficial.

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