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Seguridad

Vuelca automóvil en Salvador Nava, conductor resulta ileso

Un Chevrolet volcó en la avenida Salvador Nava cerca del fraccionamiento Tangamanga sin causar lesiones graves.

Por Pulso Online

Agosto 18, 2026 06:16 p.m.
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Vuelca automóvil en Salvador Nava, conductor resulta ileso
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      Un automóvil Chevrolet volcó la tarde de este martes sobre los carriles centrales de la avenida Salvador Nava Martínez, a la altura del fraccionamiento Tangamanga, sin que se reportaran personas lesionadas de consideración.

      Detalles confirmados del accidente

      El accidente ocurrió alrededor de las 17:00 horas, cuando el conductor circulaba con dirección hacia la asta bandera y, al llegar a las inmediaciones del puente Tatianach, perdió el control de la unidad hacia su lado izquierdo.

      El vehículo impactó contra la guarnición, lo que provocó que terminara volcado sobre la vialidad.

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      Acciones de la autoridad

      Paramédicos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Municipal acudieron al lugar para valorar al conductor, quien no requirió ser trasladado a un hospital.

      Peritos de la SSPC Municipal tomaron conocimiento del accidente y realizaron las diligencias correspondientes para determinar las causas del percance.

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