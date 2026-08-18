Vuelca automóvil en Salvador Nava, conductor resulta ileso

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Un automóvil Chevrolet volcó la tarde de este martes sobre los carriles centrales de la avenida Salvador Nava Martínez, a la altura del fraccionamiento Tangamanga, sin que se reportaran personas lesionadas de consideración.

Detalles confirmados del accidente

El accidente ocurrió alrededor de las 17:00 horas, cuando el conductor circulaba con dirección hacia la asta bandera y, al llegar a las inmediaciones del puente Tatianach, perdió el control de la unidad hacia su lado izquierdo.

El vehículo impactó contra la guarnición, lo que provocó que terminara volcado sobre la vialidad.

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Acciones de la autoridad

Paramédicos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Municipal acudieron al lugar para valorar al conductor, quien no requirió ser trasladado a un hospital.

Peritos de la SSPC Municipal tomaron conocimiento del accidente y realizaron las diligencias correspondientes para determinar las causas del percance.