logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡Atmósfera multicolor!

Fotogalería

¡Atmósfera multicolor!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Taddei amenaza expulsar a Carlos Gutiérrez en sesión del INE

La consejera presidenta Guadalupe Taddei recordó el reglamento que permite expulsar a quienes alteren el orden en el INE.

Por El Universal

Agosto 18, 2026 06:19 p.m.
A
Taddei amenaza expulsar a Carlos Gutiérrez en sesión del INE
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO, agosto 18 (EL UNIVERSAL).- "Puede retirarse o puede dedicarse a otra cosa", fueron las palabras que el diputado del PRI, Carlos Gutiérrez Mancilla, quien apenas hoy tomó protesta como representante del tricolor ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), usó en contra del consejero Uuc-kib Espadas.

      Confrontación entre Carlos Gutiérrez y consejero Espadas

      Y es que el consejero Espadas llamó a los representantes de partidos políticos a "dejar de fastidiar" con sus debates políticos el debate técnico que el INE no ha podido llevar a cabo sobre su propuesta de presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2027.

      Luego de que el consejero Uuc-kib Espadas hiciera una moción de orden y dijera "dejen de fastidiar", el diputado Gutiérrez Mancilla le espetó que "si está fastidiado, puede retirarse o dedicarse a otra cosa".

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      "Me parece lamentable, la verdad, consejero Espadas, esa última intervención que acaba de hacer. Probablemente yo tenga problemas en la comunicación, lo puedo aceptar, pero también usted probablemente usted tenga problemas de comprensión.

      "Usted se ha querido meter en la vida de los partidos políticos, al decir qué podemos o no decir y cómo podemos hacerlo. Yo no me meto a decirle a usted qué puede o no decir, podemos tener nuestras diferencias, pero nunca me voy a mofar de la voz de un consejero", añadió Gutiérrez Mancilla.

      Intervención de Guadalupe Taddei y reglamento del INE

      Inmediatamente fue acallado por la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, quien leyó el fragmento del reglamento de sesiones del Instituto que le permite hacer uso de la fuerza pública para sacar del recinto a quien no guarde el orden.

      "Efectivamente, he sido consecuente con el uso de la palabra, pero ha sido acordado con las representaciones de las fuerzas políticas, pero debo tener la posibilidad de exhortar a guardar el orden, conminar a abandonar el local y solicitar el auxilio de la fuerza pública para reestablecer el orden o expulsar a quienes lo hayan alterado", recordó Guadalupe Taddei.

      Gutiérrez Mancilla espetó a Guadalupe Taddei que "su amenaza velada" es un acto de censura en contra de su representación como diputado federal, cuanto más por ser representante político de oposición. "Yo no vine aquí a ser amigo de los consejeros", concluyó.

      "Ser diputado no lo coloca por encima de la ley", dijo Espadas.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Taddei amenaza expulsar a Carlos Gutiérrez en sesión del INE
      Taddei amenaza expulsar a Carlos Gutiérrez en sesión del INE

      Taddei amenaza expulsar a Carlos Gutiérrez en sesión del INE

      SLP

      El Universal

      La consejera presidenta Guadalupe Taddei recordó el reglamento que permite expulsar a quienes alteren el orden en el INE.

      Fiscalía de Puebla mantiene proceso penal contra falsa psiquiatra
      Fiscalía de Puebla mantiene proceso penal contra falsa psiquiatra

      Fiscalía de Puebla mantiene proceso penal contra falsa psiquiatra

      SLP

      El Universal

      Desde 2025, Marilyn N enfrenta juicios por amenazas y usurpación de funciones en Puebla.

      PT en San Lázaro asegura que no pueden acusar a Andy sin pruebas
      PT en San Lázaro asegura que no pueden acusar a Andy sin pruebas

      PT en San Lázaro asegura que no pueden acusar a "Andy" sin pruebas

      SLP

      El Universal

      El PT en la Cámara de Diputados respalda a Andrés Manuel López Beltrán y exige pruebas ante la cancelación de su visa.

      Pasos para consultar el registro de tu celular
      Pasos para consultar el registro de tu celular

      Pasos para consultar el registro de tu celular

      SLP

      El Universal

      Más de 71 millones de líneas móviles en México ya están registradas con CURP para evitar fraudes telefónicos.