logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Disfrutó de su Baby Shower

Fotogalería

Disfrutó de su Baby Shower

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Ariadna Montiel condena pleito entre Ávila y Gutiérrez en Senado

Montiel defendió a su compañero de bancada y criticó al PRI por amenazas tras acusaciones contra su líder.

Por El Universal

Agosto 12, 2026 05:32 p.m.
A
Ariadna Montiel condena pleito entre Ávila y Gutiérrez en Senado
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO, agosto 12 (EL UNIVERSAL).- Luego del encontronazo que tuvieron el Arturo Ávila diputado de Morena, y Carlos Gutiérrez del PRI, en la Comisión Permanente en el Senado, la dirigente nacional del partido Ariadna Montiel condenó el hecho y respaldó a su compañero de bancada.

      Condena de Ariadna Montiel al pleito en el Senado

      A través de redes sociales, acusó que el priista atacó a Ávila tras las acusaciones contra el presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno.

      "Cada vez que el pueblo les niega la razón, recurren a la violencia. Cada vez que las instituciones dejan de obedecerles, recurren a las amenazas", escribió.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Respaldo de Morena y críticas al PRI

      Aseguró que desde Morena seguirá denunciando que su dirigente es "un corrupto y traidor a la patria que pide la intervención extranjera".

      En su mensaje afirmó que "la violencia no borrará los expedientes" y que el PRI no sabe vivir en democracia, pero que México ya no les tiene miedo. "Por eso están en el basurero de la historia, de donde nunca saldrán".

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Ariadna Montiel condena pleito entre Ávila y Gutiérrez en Senado
      Ariadna Montiel condena pleito entre Ávila y Gutiérrez en Senado

      Ariadna Montiel condena pleito entre Ávila y Gutiérrez en Senado

      SLP

      El Universal

      Montiel defendió a su compañero de bancada y criticó al PRI por amenazas tras acusaciones contra su líder.

      Ángel Aguirre permanecerá en prisión por caso Ayotzinapa
      Ángel Aguirre permanecerá en prisión por caso Ayotzinapa

      Ángel Aguirre permanecerá en prisión por caso Ayotzinapa

      SLP

      AP

      El caso de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014 sigue sin esclarecerse completamente a casi 12 años del suceso.

      Topo Mayor ofrece guía práctica para sobrevivir a sismos
      Topo Mayor ofrece guía práctica para sobrevivir a sismos

      Topo Mayor ofrece guía práctica para sobrevivir a sismos

      SLP

      El Universal

      El uso de binomios caninos y el triángulo de la vida son claves en operaciones de rescate.

      A proceso, Ángel Aguirre por el caso Ayotzinapa
      A proceso, Ángel Aguirre por el caso Ayotzinapa

      A proceso, Ángel Aguirre por el caso Ayotzinapa

      SLP

      El Universal

      La audiencia incluyó la participación de padres de los 43 normalistas como víctimas indirectas