Ariadna Montiel condena pleito entre Ávila y Gutiérrez en Senado

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CIUDAD DE MÉXICO, agosto 12 (EL UNIVERSAL).- Luego del encontronazo que tuvieron el Arturo Ávila diputado de Morena, y Carlos Gutiérrez del PRI, en la Comisión Permanente en el Senado, la dirigente nacional del partido Ariadna Montiel condenó el hecho y respaldó a su compañero de bancada.

Condena de Ariadna Montiel al pleito en el Senado

A través de redes sociales, acusó que el priista atacó a Ávila tras las acusaciones contra el presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno.

"Cada vez que el pueblo les niega la razón, recurren a la violencia. Cada vez que las instituciones dejan de obedecerles, recurren a las amenazas", escribió.

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Respaldo de Morena y críticas al PRI

Aseguró que desde Morena seguirá denunciando que su dirigente es "un corrupto y traidor a la patria que pide la intervención extranjera".

En su mensaje afirmó que "la violencia no borrará los expedientes" y que el PRI no sabe vivir en democracia, pero que México ya no les tiene miedo. "Por eso están en el basurero de la historia, de donde nunca saldrán".