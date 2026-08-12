Topo Mayor ofrece guía práctica para sobrevivir a sismos

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Las recientes actividades telúricas en la región de Venezuela y Colombia han reavivado el temor entre la población mexicana sobre la ocurrencia de temblores durante el mes de septiembre.

Ante esta inquietud, las recomendaciones impartidas por Héctor Méndez, conocido como el Topo Mayor y líder del grupo de rescate Topos Azteca, adquieren una relevancia fundamental para la gestión de riesgos y la salvaguarda de vidas en situaciones de colapso urbano.

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Durante su participación en el pódcast dBrief (en el segmento The Rift: Marketing en Modo Tech), Héctor Méndez abordó el trabajo humanitario y voluntario que realiza la agrupación desde hace cuatro décadas. Méndez recordó que la iniciativa nació a partir del devastador terremoto de 1985 en la Ciudad de México, época en la que la tecnología de comunicación era casi inexistente en comparación con los dispositivos actuales.El Topo Mayor enfatizó que la organización se mantiene mediante recursos propios y el esfuerzo de profesionales, técnicos y voluntarios de diversos sectores que arriesgan la vida sin recibir financiamiento público ni solicitar donaciones económicas en cuentas bancarias.De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), las labores de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas (USAR) dependen en gran medida de la coordinación técnica y la respuesta inmediata de brigadas especializadas.En este sentido, la experiencia acumulada por rescates internacionales permite consolidar protocolos de supervivencia que el especialista sintetizó para la población civil.Durante la emisión, Héctor Méndez detalló pautas directas de actuación ante un movimiento telúrico y aclaró la vigencia de técnicas tradicionales de resguardo:- Evacuación por niveles (regla del tercer piso): La indicación prioritaria para las personas ubicadas de un tercer piso hacia abajo es desalojar el inmueble inmediatamente hacia las zonas de seguridad exteriores.- Repliegue en pisos superiores: Si se encuentra arriba del tercer nivel y resulta imposible evacuar rápidamente, la recomendación es replegarse en el interior cerca de estructuras resistentes.- Posición de resguardo al lado de muebles: Al permanecer dentro de la estructura, es crucial colocarse acostado sobre el piso al lado de muebles o elementos sólidos (como tanques de gas o escritorios) que puedan sostener el peso de un techo caído, evitando quedarse sentado o erguido.- Cuestionamiento a la consigna "no corras, no empujes, no grites": El rescatista calificó la consigna tradicional como poco práctica durante una emergencia real, señalando que el desalojo requiere agilidad física y dinamismo.- Liderazgo de las brigadas: Las personas que portan chalecos de brigadistas o protección civil asumen la máxima autoridad operativa durante la contingencia, por lo que sus indicaciones deben acatarse sin distinción de jerarquías.- Validez del triángulo de la vida: Méndez reafirmó la existencia de los "espacios vitales" o "triángulos de la vida" en las estructuras colapsadas, desmintiendo que sea una técnica obsoleta, ya que los techos rara vez caen en plano perfecto.- Uso prioritario de binomios caninos: Aunque existen radares de signos vitales, equipos térmicos y fibra óptica, el Topo Mayor destacó que los perros de búsqueda continúan siendo el recurso más ágil e indispensable para ubicar sobrevivientes.- Uso del teléfono celular: Un teléfono móvil con batería puede ser determinante para establecer contacto con los rescatistas desde el interior de los escombros y guiar la excavación de túneles de rescate.