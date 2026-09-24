Atlante vs Monterrey, duelo de equipos carentes de resultados

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 24 (EL UNIVERSAL).- Miguel "El Piojo" Herrera ha manifestado su malestar con los resultados obtenidos por su equipo, destacando que son "el rival de los golazos en contra".

Detalles del último partido del Atlante

El Atlante ha dejado ir varios resultados que tenían en la "bolsa", tal como pasó la jornada pasada contra el Puebla.

En su visita al Cuauhtémoc, si bien no tenían controlado el partido, los Potros de Hierro pusieron en jaque en varias ocasiones a la zaga de los camoteros; adelantándose en el marcador al 40' gracias a Walter Portales. Sin embargo, una desatención provocó que los locales los igualaran (1-1) con el disparo de Mathias Tomas desde fuera del área (52').

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Contexto del próximo enfrentamiento Atlante vs Monterrey

Este viernes se enfrentarán a un rival que también está carente de resultados positivos, a pesar de haberle ganado al Cruz Azul por la mínima (1-0) en el estadio BBVA.

Los pupilos de Matias Almeyda aprovecharon el error en la salida de Kevin Mier en los minutos iniciales del encuentro (6'); César Garza fue el encargado de mandar al fondo de la portería el esférico.

La última vez que estas instituciones se vieron las caras en el terreno de juego fue en el ya lejano Clausura 2014, en donde los Rayados salieron victoriosos con un 3-2, todavía cuando aún eran locales en el estadio Tecnológico; pero en el Apertura 2013, el Atlante aprovechó la localía en el estadio Andrés Quintana Roo y derrotó a los regios por 2 a 1.

El partido se podrá disfrutar a través de las pantallas de aztecadeportes.com, Disney+ Premium, y ESPN, a las 19:00 horas.