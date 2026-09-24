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Consulado de México en NY usa imagen de Aleks Syntek

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 24 (EL UNIVERSAL).- El consulado de México en Nueva York compartió en redes sociales una imagen hecha con Inteligencia Artificial de un pasaporte mexicano caracterizado del cantante Aleks Syntek.

Acciones de la autoridad

A través de su publicación invitó a los usuarios a revisar la vigencia de su pasaporte y actualizarlo si es necesario.

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"A lo mejor y soy yo lo que tú necesitas... ¿o no, mi Aleks? Antes de que nos regañe Aleks Syntek, mejor haznos caso a nosotros y revisa cómo anda la vigencia de tu pasaporte", escribieron.

La oficina de gobierno recordó agendar cita para renovar el pasaporte en sus instalaciones ubicadas en el Consulado General de México en Nueva York o en las jornadas de Consulado sobre Ruedas.

"Que no te agarren las prisas ni los corajes... mejor déjanos un comentario si ya revisaste tu fecha de vencimiento hoy", finalizó.

¿Qué declararon y cómo ocurrió la polémica?

La publicación se llenó de comentarios halagando el ingenio para crear la publicación y entrar a la polémica ha rodeado a Aleks Syntek durante la última semana.

La publicación se realizó luego de que el compositor dijera durante una transmisión de Instagram que se iría a Inglaterra debido a que en México no aprecian su música.

"¿Quieren eso? ¿No más Aleks Syntek? ¿quieren desaparecer a Aleks Syntek también? No tengo miedo o me voy a tener que ir a Inglaterra, Andy Bell dijo que era un gran compositor y aquí dicen que soy un pend*jo, Martin Gore, de Depeche Mode me conoció y me dijo 'qué buen tecladista eres'", expresó.

El pasado 15 de septiembre, el cantante se volvió tendencia luego de dar un concierto en la alcaldía Benito Juárez en la CDMX como parte de los festejos por el Grito de Independencia.

Durante su presentación, Syntek arremetió contra los asistentes por pedirle canciones que no eran de su autoría, además de molestarse porque el público no conocía sus canciones.

Además, aprovechó para volver a criticar el reggaetón y a diversos cantantes famosos del género.